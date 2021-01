Police use shockers, batons against Navalny protesters

Start: 31 Jan 2021 12:25 GMT

End: 31 Jan 2021 12:30 GMT

ST PETERSBURG, RUSSIA - Russian police use electronic shockers and batons on protesters during rallies for detained Kremlin critic Alexei Navalny.

Restrictions:

BROADCAST: ACCESS ALL

DIGITAL: ACCESS ALL

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Russia

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com