Paneo de derecha a izquierda de la Bolsa de Nueva York ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Wall Street cierra su peor semana en tres meses: Dow Jones -2,03%, Nasdaq -2,00%Nueva York, 29 Ene 2021 (AFP) - La Bolsa de Nueva York, víctima de una enorme volatilidad, terminó el viernes su peor semana en tres meses ante ventas de acciones por fondos de inversión que deben cubrir pérdidas provocadas por compras masivas de títulos por parte de traders individuales.El Dow Jones perdió 2,03% y quedó por debajo de los 30.000 puntos, en 29.982,62 unidades. El Nasdaq cedió 2,00% a 13.070,69 puntos y el S&P 500 1,93% a 3.714,24 unidades.En la semana, los tres índices tuvieron pérdidas de 3,27% para el Dow Jones, 3,48% para el Nasdaq y 3,31% para el S&P. "Asistimos a una gran reducción del riesgo. Estos fondos de inversión enfrentan miles de millones de dólares de pérdidas y para poder cubrirlas, debieron vender acciones con las que tenían ganancias y posiciones largas", explicó Karl Haeling de LBBW, quien afirmó que hubo "una directiva general" entre los fondos de inversión para reducir posiciones. "Todo gira en torno a Robinhood, GameStop. ¿Cómo harán los fondos" para solucionar la situación "sin crear pérdidas, cuando tienen todavía muchas posiciones en corto sobre otras acciones?", se preguntó este analista.Desde fines de la semana pasada la acción de GameStop tuvo un increíble ascenso en Wall Street.Nombre histórico para los entusiastas de los videojuegos, las tiendas GameStop están lejos de ofrecer un modelo radiante de crecimiento en una era en la que las compras en línea, las descargas o los juegos remotos han superado las ventas físicas. Debido a estas dificultades financieras, las acciones del grupo están entre las más atacadas en Wall Street por las ventas en corto. Esta práctica, común en grandes fondos de inversión, consiste en vender anticipadamente acciones apostando a una caída en sus precios con el fin de recomprarlas más barato en una fecha posterior, y obtener así una ganancia sustancial. Pero un grupo de traders que operan en bolsa, ansiosos por las apuestas financieras arriesgadas, se propuso oponerse a grandes nombres de las finanzas que venden en corto, y comenzaron a comprar masivamente acciones de GameStop para inflar su precio. Con unos tres millones de suscriptores, el foro WallStreetBets del sitio Reddit, donde los usuarios de Internet se jactan de sus hazañas o, más a menudo, de sus problemas bursátiles con memes y bromas atrevidas, ha sido la herramienta principal para este movimiento sin precedentes. Resultado: algunos fondos tuvieron que liquidar posiciones para comprar acciones que esperaban que bajaran, a precios altos, con grandes pérdidas.vmt/Dt/oaa/mr/yow ------------------------------------------------------------- Mercados mundiales vuelven a caer ante la especulación y la incertidumbreParís, 29 Ene 2021 (AFP) - Las bolsas mundiales cayeron el viernes, víctimas de la inestabilidad generada por la especulación inversora en Estados Unidos, mientras que las campañas de vacunación sufren problemas de aprovisionamiento.Las bolsas europeas cerraron con sus peores registros de los últimos tres meses.París cedió 2,02%, Fráncfort 2,08%, Londres 1,82%, Madrid 2,21%, Milán 1,57%.A media jornada en Wall Street, el índice Dow Jones perdía 1,31%, el Nasdaq 0,98%.bur-alb/soe/jz/eg