Tenis.-AMP.- Tenis.- Fallece Pedro Muñoz a los 72 años a causa del coronavirus

30/01/2021 Pedro Muñox, expresidente de la RFET DEPORTES OPEN EL ESPINAR



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El expresidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) Pedro Muñoz ha fallecido este sábado a los 72 años de edad a causa del coronavirus, según informó el Open Castilla y León-Villa de El Espinar, torneo del que fue su creador y del que era su presidente de honor.



Pedro Muñoz se convirtió en presidente de la RFET en 2005 y su mandato duró hasta 2009. En este periodo se reconoció a los equipos de Copa Davis y Copa Federación como selecciones españolas, se crearon efectivos sistemas de solidaridad interterritorial y se conquistó en Mar del Plata la Copa Davis por primera vez con el equipo español como visitante y en pista dura.



Pedro Muñoz se acercó al mundo del tenis en el año 1986, cuando decidió crear un pequeño torneo junto a un grupo de enamorados de la raqueta en la Estación de El Espinar, un certamen que terminó convirtiéndose en Torneo Nacional gracias al empeño de Pedro Muñoz.



"Aquel torneo se convirtió en lo que hoy conocemos como 'El Milagro de El Espinar'", indican desde el torneo tras su fallecimiento. "En sus años como torneo nacional pasaron por las pistas espinariegas varios de los mejores jugadores del mundo y todos los de España. Y cuando en 1991 se convirtió en Challenger ATP fue creciendo y creciendo hasta ser reconocido como Mejor Challenger del Mundo", añaden.



Casi todos los líderes de las últimas décadas pasaron por el torneo del Espinar en los primeros pasos de su carrera: Rafael Nadal, Roger Federer, Feliciano López, Henri Leconte, Sergi Bruguera, Juan Martín del Potro, Emilio Sánchez Vicario, Andy Murray, Fernando Verdasco, Yevgeny Kafelnikov...



En 2001, Pedro Muñoz alcanzó la presidencia de la Federación de Tenis de Madrid con especial sensibilidad para la base y los más jóvenes. "¿Conocen ustedes a algún número uno o campeón del mundo que no haya sido niño?", esa se convirtió en su máxima como máximo responsable del tenis madrileño.



En 2005 ganó las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Tenis y durante su periodo al frente de la RFET vivió grandes momentos, no sólo el título mencionado en Argentina, sino las semifinales previas ante Estados Unidos en un ambiente espectacular en la plaza de toros de Las Ventas.



"Con dolor, y con un agradecimiento para el que no hay palabras, decimos hasta siempre a Pedro Muñoz Asenjo, a nuestro Peter. Abrazamos con el corazón a toda su familia y prometemos cuidar de tu obra. No como tú, que eso es imposible, pero sí como herederos de tu ejemplo. Gracias, Pedro", finaliza el Open de Castilla y León-Villa de El Espinar en un comunicado.