Siria.- La ONU tilda de "decepcionantes" las conversaciones del comité constitucional de Siria

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ha tildado de "decepcionante" la quinta ronda de conversaciones entre el Gobierno y la oposición de Siria, mediadas por Naciones Unidas, en el seno del comité constitucional que arrancó este lunes en la ciudad suiza de Ginebra.



"He comunicado a los miembros del comité sobre la situación en la que nos encontramos y creo que es justo decir que no podemos seguir", ha declarado Pedersen este viernes tras la última conversación de esta ronda.



Sobre los objetivos marcados en estas rondas de conversaciones, que buscan allanar el camino para la reforma política y la celebración de elecciones libres y justas en Siria, en la opinión de Pedersen, no se ha producido ningún avance. De hecho, el enviado especial de la ONU ha dicho que "unas elecciones libres y justas en el país están muy lejos de alcanzarse".



"Esta semana ha demostrado que el enfoque que tenemos no está funcionando y no podemos seguir reuniéndonos si no cambiamos esto", ha añadido Pedersen. De momento, no se han fijado plazos para una nueva ronda de conversaciones.



Por su parte, el jefe de la delegación de la oposición, Hadi al Bahra, ha acusado a la parte gubernamental de poner obstáculos y "no apoyar" el avance de las conversaciones.



Asimismo, Pedersen ha informado de que debe reunirse con el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 9 de febrero y que viajará a Damasco para conversar con el Gobierno sirio, con la oposición y con representantes de Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos.



El comité constitucional, compuesto por 150 miembros, se reunió por primera vez en la sede de la ONU en Ginebra a finales de octubre de 2019 y tiene como objetivo allanar el camino para la reforma política y la celebración de elecciones libres y justas bajo supervisión de la ONU en el país. Dentro del comité, un grupo de 45 integrantes tiene como cometido redactar la nueva Constitución o de revisar la de 2012.