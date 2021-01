20/01/2020 ¿Qué opina Iñaki Urdangarin de sus fans?. MADRID, 30 (CHANCE) El otro día vimos una imagen en la puerta del centro Don Orione que nos dejó completamente sorprendidos. Iñaki Urdangarin salía de realizar su voluntariado y se encontraba con dos fans que le esperaban para que le firmase autógrafos y se hiciera fotos con ellos. Si eso nos llamó la atención, la actitud del marido de la Infanta Cristina, que se acercó a ellos sin problema y se dejó fotografiar, nos dejó claro que ahora está viviendo uno de sus mejores momentos saboreando la semilibertad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El otro día vimos una imagen en la puerta del centro Don Orione que nos dejó completamente sorprendidos. Iñaki Urdangarin salía de realizar su voluntariado y se encontraba con dos fans que le esperaban para que le firmase autógrafos y se hiciera fotos con ellos. Si eso nos llamó la atención, la actitud del marido de la Infanta Cristina, que se acercó a ellos sin problema y se dejó fotografiar, nos dejó claro que ahora está viviendo uno de sus mejores momentos saboreando la semilibertad.



Tras este momento que quedará para la historia, le hemos preguntado a Iñaki Urdangarin qué le parece el apoyo incondicional que está recibiendo por parte de esos fans que se han convertido en incondicionales y sin embargo, a la prensa se sigue mostrando de lo más discreto ya que no ha comentado ni una sola palabra.



Con la cabeza saluda a todos los periodistas que se encontraban en las inmediaciones del Centro Don Orione, pero no hablaba sobre su nueva estabilidad. Y es que el exjugador de baloncesto está viviendo uno de los mejores momentos de estos últimos años ahora que puede reencontrarse con su familia y disfrutar, aunque no todo lo que quisiera, de los suyos.



Un tercer grado que ha tardado mucho en llegar, pero que está exprimiendo al máximo Urdangarin, quien se ha dejado ver ya con sus familiares coincidiendo en el piso de la Infanta Elena, que parece que se ha convertido en su nuevo hogar. Parece que esta felicidad que siente ahora le hace mostrarse de lo más cercano con esas personas que no han dejado de apoyarle ni un solo momento.