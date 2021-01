New York Knicks se hace con la victoria contra Cleveland Cavaliers por 102-81

New York Knicks se impuso como local a Cleveland Cavaliers por 102-81 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota fuera de casa contra Utah Jazz por 108-94. Por su parte, los de Cleveland Cavaliers ganaron en casa a Detroit Pistons por 122-107. Tras el partido, New York Knicks se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con nueve victorias en 20 partidos disputados, mientras que también Cleveland Cavaliers sigue en puestos de Play-off con nueve victorias en 19 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto y acabó con un resultado de 19-17. Después, en el segundo cuarto los locales se distanciaron en el electrónico, de hecho, consiguieron otro parcial de 11-2 durante el cuarto y se hicieron con la máxima diferencia (14 puntos) al final del cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 28-16. Tras esto, los equipos acumularon un total de 47-33 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de New York Knicks se distanciaron en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 12-1 y anotaron la máxima diferencia (17 puntos) al final del cuarto hasta concluir con un resultado parcial de 25-22 y 72-55 de total. Finalmente, durante el último cuarto los jugadores locales se distanciaron de nuevo en el marcador, tuvieron una diferencia máxima de 23 puntos (80-57) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 30-26, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 102-81 a favor de New York Knicks.

Además los jugadores más destacados de New York Knicks fueron Immanuel Quickley y RJ Barrett, que consiguieron 25 puntos, tres asistencias y cinco rebotes y 24 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Darius Garland y Jarrett Allen, con 24 puntos, una asistencia y tres rebotes y 15 puntos, tres asistencias y nueve rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente duelo New York Knicks medirá sus fuerzas con LA Clippers en el Madison Square Garden. Por su parte, en el próximo partido, Cleveland Cavaliers se verá las caras con Minnesota Timberwolves en el Target Center.