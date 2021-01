Nagore Robles y Sandra Barneda niegan que vayan a ser madres

20/09/2016 Corren tiempos llenos de amor para una de las parejas más influyentes en el panorama mediático. Hablamos de Sandra Barneda y Nagore Robles, quienes han celebrado el lunes sus tres años de amorío. Parece que fue ayer cuando vimos por primera vez las imágenes entre ambas por las calles desatando su pasión EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Hace unos días, veíamos publicada una noticia que nos alegraba muchísimo, pero que a la vez nos sorprendía y es que se aseguraba que Sandra Barneda y Nagore Robles estaban preparando la gestión para convertirse en madres. Ahora, se niega esta información con un comunicado que han enviado los abogados de las protagonistas al digital Informalia: "La noticia que está siendo actualmente divulgada es completamente falsa".



Según la revista Diez Minutos, la pareja estaba confiando en el método de reproducción asistida ROPA: Sandra aportaría los óvulos y Nagore se encargaría del proceso de gestación. Algo que ya se han encargado de desmentir a través de sus abogados. Y es que cabe recordar que nuestras dos protagonistas están viviendo uno de los mejores momentos personales y profesionales, lo que no quiere decir que vayan a dar este paso tan importante.



Aunque nunca han descartado la opción de convertirse en madres, parece que no es el momento oportuno para consolidar su amor y aventurarse en esa experiencia de maternidad. Aún así, no nos cabe duda de que ambas están más enamoradas que nunca tras haber pasado hace varios años una crisis sentimental.