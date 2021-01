Muguruza: “Me llevo bien con Nadal y es un referente”

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- La española Garbiñe Muguruza admitió que mantiene una buena relación con su compatriota y número dos mundial Rafael Nadal y aseguró que es un referente para ella.

“Me llevo bien con él y cuando nos cruzamos hablamos un poco de tenis o cómo nos sentimos en el torneo que estamos jugando”, añadió la vigente finalista del Abierto de Australia en una entrevista concedida a COPE.

La campeona de dos Grand Slam narró una anécdota que vivió en la edición pasada en Melbourne Park, en la que comentó que se dirigió al tenista de Manacor en busca de una solución a sus problemas de sueño cuando se encontraba en la ronda de cuartos de final y que Nadal le dijo que, del mismo modo que ella, no se podía hacer nada al respecto.

La tenista nacida en Caracas (Venezuela) analizó también su evolución desde que comenzó su carrera profesional y destacó su mejora en cuanto a la capacidad de comunicar y escuchar.

“Antes era más rebelde y con el paso del tiempo he aprendido mucho más a tener una perspectiva diferente: compartir y no quedarme con las cosas que puedas afectarme”, apuntó.

Muguruza arrancará su gira australiana en el torneo Yarra Valley Classic, celebrado en Melbourne Park, ante la ganadora del enfrentamiento de primera ronda entre la taiwanesa Su-Wei Hsieh y la belga Alison Van Uytvanck.

“He venido mentalizada porque el año pasado ya tuvimos muchos torneos en los que no podíamos abandonar la habitación. Doy clases de francés y veo muchas películas y entrevistas”, reveló tras superar las dos semanas de cuarentena en la que sólo podían salir del cuarto durante cinco horas al día para entrenar.

También respondió a preguntas de su situación con su actual entrenadora Conchita Martínez y alabó la capacidad de empatía de la oscense.

“Sabe cuando apretar y cuando aflojar porque, a parte de todo su conocimiento, ella también ha estado en la misma situación que yo”, aseguró.