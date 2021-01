Misión de OMS visita hospital de Wuhan que recibió a los primeros enfermos de covid

Wuhan, China, 30 Ene 2021 (AFP) - Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se encuentran de misión en la ciudad china de Wuhan (centro) para intentar aclarar los orígenes del coronavirus, visitaron este sábado el primer hospital de la localidad que recibió a enfermos de covid-19.La agenda concreta de los expertos sigue siendo un secreto y solo sus mensajes en Twitter y los de la OMS informan de sus pasos. China permanece prácticamente muda sobre esta visita, muy delicada a nivel político, ya que al gigante asiático se le reprocha a menudo haber tardado en reaccionar tras la irrupción de los primeros casos de coronavirus.Los miembros del equipo, que respetaron hasta el jueves 14 días de cuarentena, acudieron el sábado por la mañana, escoltados y lejos de las cámaras de la prensa, al hospital Jinyintan de Wuhan, comprobó la AFP.Este establecimiento es el primero en haber acogido a finales de 2019 a pacientes que sufrían lo que entonces se consideraba un virus misterioso que se había comenzado a detectar en esta ciudad china, considerada el kilómetro cero de la pandemia que asola el mundo.Esta visita fue "un momento importante para hablar directamente con los médicos que estuvieron ahí en ese momento crítico de lucha contra el covid", dijo en Twitter Peter Daszak, uno de los miembros de la misión. - "Una agenda muy muy cargada" - No obstante, persisten las dudas sobre el interés de los elementos que los investigadores puedan recabar más de un año después del comienzo de la pandemia y debido a que las autoridades chinas son conocidas por su opacidad sobre los temas polémicos.Salpicado por las críticas debido a su gestión de las primeras semanas de la pandemia, el gobierno comunista chino inauguró en estos días en Wuhan una inmensa exposición para ensalzar su imagen y celebrar su victoria frente a la pandemia.Según cifras oficiales, solo dos personas han muerto del nuevo coronavirus desde mediados de mayo. En total el país asiático ha registrado oficialmente 4.636 muertos desde el comienzo de la pandemia. Esta cifra contrasta mucho con los más de 2,1 millones de decesos en el mundo. En las últimas semanas, China ha registrado pequeños brotes de infección en zonas del norte y en la periferia de Pekín.El sábado, una parte de la delegación de la OMS visitó esta exposición, presidida por inmensos retratos del jefe de Estado Xi Jinping. Fotografías más pequeñas homenajean a los médicos que murieron debido a la pandemia, entre maniquíes vestidos con trajes de protección y eslóganes elogiando al Partido Comunista Chino.El viernes, primer día de su misión en el terreno, la OMS intentó moderar las expectativas sobre sus resultados."Me gustaría advertir a todo el mundo: el éxito de una investigación sobre la transmisión de animal a personas no significa forzosamente encontrar el origen [de la pandemia] en la primera misión", declaró a la prensa Michael Ryan, director de operaciones de emergencia en la OMS.Pese a la "agenda muy muy cargada" del equipo de expertos en Wuhan, Ryan no entró en detalles sobre el programa.Pero sí mencionó visitas al Instituto de Virología de Wuhan, donde se manipulaban coronavirus, y a un mercado local, en el que se vendían animales exóticos vivos y desde donde el virus pudo transmitirse a las personas.El gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump planteó la hipótesis de que el virus del covid-19 pudiera haber salido del Instituto de Virología contagiando a investigadores, una teoría que por ahora no se apoya en ninguna prueba científica.bur-sbr/ahe/erl-bl/tjc -------------------------------------------------------------