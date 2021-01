Los terremotos dañan dos pináculos de la catedral española de Granada

GRAF9475. GRANADA, 30/01/2021.- Técnicos del Arzobispado de Granada y bomberos trabajan en la fachada de la catedral para revisar, comprobar y consolidar elementos de la fachada después de que anoche cayeran al suelo dos pináculos de la fachada principal como consecuencia de los terremotos. EFE Pepe Torres

Granada (España), 30 ene (EFE).- Los terremotos que afectan a la ciudad española de Granada (sur) y su área metropolitana desde hace una semana han causado daños en la fachada principal de la catedral, con un pináculo partido y otro desprendido y caído al suelo.

La zona ha sufrido más de 800 temblores desde principios de diciembre, cinco de más de 4 grados en la escala de Richter desde el sábado pasado, lo que causó daños materiales en inmuebles, aunque no estructurales, ni víctimas, pero sí gran inquietud en la población.

Según informó este sábado el Arzobispado de Granada, los daños se detectaron durante la revisión de este viernes para comprobar posibles efectos en este templo renacentista.

Como medida preventiva, la zona permanece acordonada y continuará delimitada hasta que acaben los trabajos de revisión, comprobación y consolidación de los próximos días.

Por el momento no se detectaron daños mayores, ni en el exterior ni en el interior de la catedral, y continúan los trabajos de contención y recuperación.

El arzobispado de Granada también comprobó el estado de las iglesias ubicadas en los municipios del área metropolitana más afectados por los terremotos durante esta semana, aunque no se detectaron daños estructurales; se mantiene cerrada la de La Encarnación, en la localidad de Santa Fe, para comprobar sus revestimientos.