Los 12 clásicos de la literatura que todo lector debe conocer

MADRID, 30 (CHANCE)



Año tras año, la lectura sigue siendo una de las grandes aficiones y objetivos de los españoles. Leer más, conocer nuevos géneros o simplemente iniciarse en el fantástico mundo de la literatura, son solo algunos de los propósitos que nos marcamos con el inicio del año.



Por ello, ALIBRATE, la plataforma de lectores de habla hispana más grande del mundo, ha realizado una selección de los 12 libros clásicos más leídos y mejor valorados por más de 100.000 lectores españoles para disfrutar este 2021 de esas obras de la literatura universal que nunca pasan de moda.



EL PRINCIPITO - ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY



Publicada en 1943, la historia de El Principito sigue estando a la orden del día convirtiéndose en un clásico indiscutible. En esta novela corta, Saint-Exupéry habla sobre la idiotez humana y la sabiduría que los niños dejan ir cuando crecen, a través de la historia de un aviador perdido en el desierto tras haber tenido un desperfecto técnico en su avión. Ahí será donde conozca a un pequeño príncipe venido de otro planeta.



LA METAMORFOSIS - FRANZ KAFKA



Esta obra de Kafka, escrita en 1912 y publicada en 1915, está considerada una de las obras maestras del siglo XX por sus innegables rasgos precursores y el caudal de ideas e interpretaciones que siempre ha suscitado. Narra la historia de Gregor Samsa, un viajante comercial quien "una mañana tras un sueño intranquilo" se transforma en un monstruoso insecto, provocando a partir de ese momento un enorme drama en su familia.



ORGULLO Y PREJUICIO - JANE AUSTEN



Entre los clásicos preferidos de los españoles se encuentra Jane Austen, una de las grandes novelistas británicas de su época. En Orgullo y prejuicio, Austen hace una crítica de la sociedad inglesa de comienzos del siglo XIX. Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lidia son cinco hermanas que viven con sus padres a las afueras de Londres y que deben contraer matrimonio para que la herencia paterna continúe en el seno familiar. A esa tarea se encomienda con ahínco su madre, quien se siente esperanzada cuando entran en escena Mr. Bingley y Mr. Darcy.



DON QUIJOTE DE LA MANCHA - MIUEL DE CERVANTES SAAVEDRA



Si hay un clásico entre los clásicos, se trata sin duda de El Quijote, la obra más destacada de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. En Don Quijote de la Mancha veremos la historia de un hombre que vendió sus tierras para adquirir libros sobre caballería, se disfraza de caballero y se aventura con su compañero Sancho Panza y Rocinante, su viejo caballo. Constituye la primera novela moderna y polifónica. Don Quijote de la Mancha fue escrito en dos partes, una publicada en 1605 y otra en 1615.



ROMEO Y JULIETA - WILIAM SHAKESPEARE



Un clásico que no podía faltar y un sinónimo del amor desventurado. La icónica tragedia de Shakespeare comienza con dos familias de Verona, los Montesco y los Capuleto, enemistadas desde tiempos inmemorables. El odio es tan fuerte que incluso se lleva la vida de víctimas inocentes. Sin embargo, dos jóvenes provenientes de las familias enfrentadas se enamoran el uno del otro y se entregan, de esta manera, a un destino fatal.



CUMBRES BORRASCOSAS - EMILY BRONTE



Publicada en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell, Cumbres borrascosas hipnotiza y envuelve al lector en una maraña de pasiones, odio, sed de venganza, amor no correspondido y desengaño. Se trata de una historia de pasiones encontradas en la Inglaterra rural más conservadora. La trama se inicia con Catherine, la hija de una familia distinguida, y Heathcliff, un campesino adoptado por esa familia, que pasan de ser compañeros de juego de infancia a enamorarse. Las secuelas de ese amor imposible afectarán a sus protagonistas y también a sus descendientes a lo largo de varias generaciones.



EL RETRATO DE DORIAN GRAY - OSCAR WILDE



En esta obra de 1890, Wilde ofrece al lector una obra con aspecto moral y artístico, mezclando la ironía, el ingenio, la elegancia y la estética, que lo caracterizan. Basil Hallward es un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray y comienza a admirarlo. Basil pinta un retrato del joven, que empieza a cautivarse por la visión del mundo de Lord Henry que afirma que "lo único que vale la pena en la vida es la belleza, y la satisfacción de los sentidos". Al darse cuenta de que un día su belleza se desvanecerá, Dorian desea tener siempre la edad de cuando Basil le pintó en el cuadro.



EL LAZARILLO DE TORMES - ANÓNIMO



Publicada en 1554, se sigue sin conocer la autoría de una de las novelas más singulares de la literatura española. Por primera vez un personaje, Lázaro de Tormes, cuenta en primera persona su vida desde su infancia hasta su matrimonio haciendo un retrato satírico de la España y la picaresca de la época.



DRÁCULA - BRAM STOKER



El inicio de uno de los mitos más populares: Drácula. Presenta el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo y el folclore. Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un negocio inmobiliario con un misterioso conde que acaba de comprar varias propiedades en Londres. Después de un viaje lleno de ominosas señales, Harker es recogido en el Paso de Borgo por un siniestro carruaje que le lleva, acunado por el canto de los lobos, a un castillo en ruinas.



CRIMEN Y CASTIGO - FIÓDOR DOSTOYEVSKI



Considerada la primera obra maestra de Dostoyevski, Crimen y castigo es un gran análisis psicológico de su protagonista, el joven estudiante Raskólnikov, que cree firmemente en que los fines humanitarios justifican la maldad. Cuenta una filosofía de vida, discute qué cosas se pueden justificar para construir el propio destino y qué cosas no. Y pone en juego la culpa, muchas veces presente en su obra.



LOS MISERABLES - VICTOR HUGO



Publicada en 1862, Los Miserables es una de las principales obras clásicas de la literatura universal compuesta de cinco volúmenes. La historia narra la vida y peripecias de Jean Valjean a través de varios acontecimientos que reflejan la denuncia de la miseria y la pobreza de la época, así como su reflexión sobre las grandes cuestiones morales como la justicia, el bien, el mal o la solidaridad, entre otras.



EL CONDE DE MONTECRISTO - ALEJANDRO DUMAS



La historia de un hombre que, tras sobrevivir a una vil traición, regresa para hacer justicia, la convierte en la novela más famosa escrita por Alejandro Dumas. Su protagonista, Edmundo Dantés, injustamente acusado de traición por sus amigos, es arrestado el mismo día de su boda y finalmente encarcelado. Al cabo de unos años escapa de prisión, se convierte en un hombre rico y adopta el título de conde de Montecristo. Esta obra está considerada una de las diez mejores novelas de aventuras de todos los tiempos.