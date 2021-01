Líder opositor paraguayo pasa otra noche en la cárcel acompañado de sus seguidores

Vista exterior de la sede de la Agrupación Especializada donde se encuentra recluido el líder opositor paraguayo Efraín Alegre, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 30 ene (EFE).- El excandidato presidencial Efraín Alegre completó este sábado su segunda noche de reclusión, por supuesta falsificación de facturas en la campaña electoral de 2018, con las visitas y el apoyo desde el exterior de seguidores del Partido Liberal, la formación que preside y la mayor de la oposición.

Alegre, recluido en la Agrupación Especializada, un cuartel de policía de Asunción que funciona como cárcel, se entregó la noche del jueves luego de que una jueza penal dictara su prisión preventiva.

Los referentes de su partido que hoy le visitaron refrendaron las denuncias de Alegre en relación a su causa, como producto de una persecución política por parte de una Justicia politizada.

La Fiscalía le imputó el pasado año por una factura presuntamente falsa en compra de combustible que figuró en la rendición de gastos de campaña en el departamento de Alto Paraná (este).

El jueves la jueza Cynthia Lovera dispuso su reclusión tras su incumplimiento de las medidas alternativas a la prisión que le impuso en el proceso, como el pago de una caución de 21.500 dólares.

Al respecto, el exsenador liberal Juan Carlos Ramírez, dijo a Efe que se trata de una causa infundada ya que Alegre, que en esas elecciones era candidato a la Presidencia, no estaba en condiciones de desempeñar como administrador de campaña, al ser incompatible con la ley electoral.

"Esa imputación deviene fuera del marco de la ley porque se ha dicho hasta el hartazgo que el presidente del partido era candidato en ese momento, no el administrador, (y) la ley le obliga a nombrar un administrador" (de campaña), dijo Ramírez.

Ramírez consideró que el accionar de la Justicia recuerda a la investigación abierta a varios jóvenes liberales en 2017 en el marco de las protestas para habilitar un segundo mandato presidencial y cuando el país estaba gobernado por Horacio Cartes, del conservador Partido Colorado.

La protesta opositora derivó en la quema de una dependencia del Congreso, a la que siguió el asalto policial a la sede del Partido Liberal, en la que falleció un dirigente de las juventudes liberales, Rodrigo Quintana.

Los liberales responsabilizan del asalto, sin orden judicial, a Cartes, y a la Fiscalía de no investigar a quienes dieron la orden de ese ataque.

Las críticas se dirigen a la actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien según Alegre y su entorno está también detrás de la causa en su contra.

Hay un policía imputado por ese asalto, y varios jóvenes liberales por supuesta manipulación de pruebas en el lugar de los hechos.

"A esta altura todos sabemos cómo ocurrió (la muerte de Quintana) y quiénes eran los responsables y, sin embargo, así como están las cosas, los culpables están afuera y los inocentes están adentro".

VIGILIA DE JÓVENES LIBERALES

Uno de esos procesados, Stiben Patrón, encabeza la vigilia que llevan a cabo los miembros de las juventudes liberales en el paseo de la calle que termina a las puertas de la Agrupación, donde han instalado una carpa acondicionada con sillas, alimento y bebida.

"Estamos haciendo una vigilia indefinida exigiendo la libertad del presidente de nuestro partido, creemos que es una injusta prisión con una intención clara, que es la de desviar los problemas graves que están ocurriendo en nuestro país", declaró Patrón a Efe.

Patrón afirmó que su país se encuentra en una "neodictadura" al aseverar que la Justicia "está siendo utilizada como garrote" contra el líder de la oposición, "que es el que enfrenta, denuncia con nombre y apellido a Horacio Cartes".

Y es que Cartes, una de las fortunas del país y presidente de una de las dos facciones del Partido Colorado, ha sido denunciado por Alegre como una clara injerencia política en la Fiscalía y a través de Quiñónez.

Alegre ha tildado además al presidente del país, Mario Abdo Benítez, también del Partido Colorado, de plegarse al exmandatario

El jefe liberal, que perdió las elecciones ante Abdo Benítez, ha acusado también a Cartes de actividades de lavado de dinero, y en base a su relación con Dario Messer, el cambista brasileño detenido en Brasil tras permanecer oculto en Paraguay, donde había vivido y obtenido la nacionalidad.

"Lo trata (Alegre a Cartes) de jefe del crimen organizado trasnacional y eso molesta obviamente a la mafia de nuestro país y como no pudieron comprar a nuestro partido, lo intentaron por todos los medios", acotó Patrón, al expresar que con el encarcelamiento de Alegre se pretende coartar la lucha opositora.

Patrón señaló que Cartes "compró los tres poderes del Estado, compró el 80 % de los medios de comunicación, compró el Partido Colorado, el más grande en caudal electoral y una parte del Partido Liberal".

Esto último en referencia a una bancada de senadores que no reconocen a Alegre como la máxima autoridad del partido.