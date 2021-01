Laporta: El PSG faltó el respeto al Barça al hablar de su ambición por Messi

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta durante la rueda de prensa que ofreció el miércoles en su sede electoral, EFE/ Alejandro García/Archivo

París, 30 ene (EFE).- Joan Laporta considera que el París Saint Germain (PSG) le faltó el respeto al Barcelona al airear públicamente su intención de fichar a Leo Messi y, a su parecer, eso demuestra que al club francés le falta todavía experiencia y "tiene mucho que aprender".

"El comportamiento del PSG no gustó absolutamente nada", denuncia en una entrevista publicada este sábado por L'Équipe el expresidente del Barça y candidato a un nuevo mandato en las elecciones del próximo 7 de marzo.

Aludía así a las declaraciones del director deportivo del equipo de la capital francesa, Leonardo, que afirmó que su club estaba "sentado en la gran mesa de los que siguen de cerca" un posible fichaje del astro argentino.

"Faltaron el respeto al Barça", subraya Laporta, que aunque estima que el PSG es ahora "un equipo con el que hay que contar en la escena europea", esa salida le "sorprendió" y le "decepcionó".

"Entiendo perfectamente que un jugador (Neymar) diga que quiere jugar con Leo Messi. A mí también me gustaría jugar con él. pero que un representante de un club lo diga, está fuera de lugar, demuestra su falta de experiencia a este nivel. Les queda mucho que aprender en el mundo del fútbol".

Preguntado sobre la posibilidad de que el delantero argentino se deje seducir por las pretensiones de la entidad francesa, su respuesta es que tal vez sí, en caso de que el PSG continúe puenteando las reglas del juego limpio financiero.

"Por lo que sé -añade-, tuvieron pérdidas importantes el pasado año. Me gustaría saber si van a ignorar las reglas del juego limpio financiero para contratarlo. Si eso ocurre, espero que la UEFA y la FIFA reaccionarán con firmeza y que al Tribunal Arbitral del Deporte no le temblará la mano en el momento de emitir su veredicto".

Para Laporta, el caso de Messi es "prioritario" para el Barcelona y el presidente que salga de las elecciones de marzo "tendrá que hacer todos los esfuerzos" posibles para que se quede.

Es decir, que habrá que hacerle "una propuesta financiera adaptada a las posibilidades del club, pero también habrá que ser convincente con el proyecto deportivo".

En ese sentido, asegura que él tiene ventaja respecto a otros candidatos. "Creo en Leo y él cree en mí. Sabe que cumpliré mis compromisos", argumenta.

También sabe que Messi se quiere quedar y que ha vivido un periodo difícil porque "se sintió engañado por la dirección anterior".

Y ante la cuestión de que con la deuda que acumula el Barça no puede proponerle la misma remuneración, replica que "no se puede ser tacaño con el mejor jugador del mundo" y sugiere como opción plantear un contrato con pagos escalonados y flexibles, teniendo en cuenta que Messi querría seguir en el club catalán una vez que deje de jugar.

En cuanto a los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentarán al Barcelona con el PSG, Laporta se muestra confiado: "Solo hay un Messi y, hasta que se demuestre lo contrario, juega en el Barça".

Laporta se niega en la entrevista a hablar sobre su eventual interés por Neymar, por las mismas razones por las que critica a Leonardo: "Por respeto con los otros clubes".