La República Checa prohíbe la entrada de extranjeros. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Praga, 29 ene (EFE).- La República Checa prohíbe a partir de la próxima medianoche (0.00 del 30 de enero) la entrada de extranjeros en "viajes no esenciales", anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores del país centroeuropeo en la noche de este viernes.

"El Gobierno checo ha decidido prohibir todos los VIAJES NO ESENCIALES a la República Checa, independientemente del país desde el que se viaje. La decisión entrará en vigor en la medianoche del viernes al sábado (30/01/2021 0:00)", reza el comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter del citado Ministerio.

La breve nota deja claro que las condiciones de entrada en territorio checo ya no dependerán, como hasta ahora, del nivel de riesgo de contagios por coronavirus del país de origen, y que las fronteras quedan cerradas sobre todo para los turistas.

Según Radio Praga, la nueva medida prevé excepciones para quienes trabajan o estudian en Chequia, quienes se dirigen a centros de salud, centros de servicios sociales, bodas o entierros, así como para quienes viajen para reunirse con familiares por razones importantes.

Desde el 5 de octubre de 2020 y hasta el 14 de febrero rige en la República Checa el estado de emergencia, situación que permite imponer medidas excepcionales de lucha contra la pandemia de la covid-19, como el confinamiento, toque de queda nocturno y cierre del comercio no esencial vigentes actualmente.

Más de 16.000 personas han fallecido por la covid desde el primer brote de la pandemia en marzo de 2020 en este país, de 10,69 millones de habitantes.

El jueves se registraron 7.937 nuevas infecciones y casi un 30 % de los test realizados dieron en positivo. Tras una reciente ralentización, las cifras diarias de contagios han empezado a crecer otra vez.