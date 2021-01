La mayor apuesta en la Super Bowl por Buccaneers, que no son favoritos, alcanza 2,3 millones

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Las Vegas (EE.UU.), 29 ene (EFE).- Una persona apostó 2,3 millones de dólares a favor de los Buccaneers de Tampa Bay +3.5 (-115) con la casa de apuestas BetMGM, de Las Vegas, por lo que si ese equipo supera a los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl LV del próximo 7 de febrero ganaría dos millones de dólares netos.

Hasta el momento es la apuesta más grande reportada para el Super Bowl LV sobre los Buccaneers, equipo que no llega favorito a llevarse el triunfo cuando se enfrenten a los actuales campeones del Super Bowl LIV.

Elisa Richardson, portavoz de la compañía, dijo que la apuesta se realizó en la aplicación móvil de BetMGM y es la más grande del Super Bowl que cualquier casa de apuestas de Estados Unidos haya reportado hasta el viernes.

Dado que la mayor parte de la acción inicial se centró en los Chiefs, que salen como favoritos, la gran apuesta por los Buccaneers fue bienvenida para BetMGM.

El vicepresidente de operaciones de BetMGM, Jason Scott, dijo que "esta fue una apuesta que nos alegró recibir. Anteriormente habíamos escrito varias otras apuestas de seis cifras, todas en Kansas City, y el público ciertamente está detrás de Andy Reid (entrenador en jefe) y Patrick Mahomes (mariscal de campo)".

Los Chiefs seguían siendo favoritos por consenso en los 3 puntos y estaban atrayendo el 74 por ciento incluso en lo que respecta a las apuestas de diferenciación de puntos en Caesars Sportsbook de William Hill.

Las dos apuestas más grandes del Super Bowl que William Hill había hecho hasta el viernes eran ambas sobre los Chiefs con 120.000 dólares en Kansas City -3 (-120), y una de 95.000 en la línea de dinero en los Chiefs con una probabilidad de -165 que pagaría 57.575 dólares netos.

FanDuel y DraftKings también informaron sobre una acción desigual sobre los Chiefs, con más del 75 por ciento del dinero inicial respaldando a los campeones defensores en cada casa de apuestas.

Se espera que se apuesten cientos de millones de dólares en el Super Bowl con las casas de apuestas de Estados Unidos, incluidas un puñado de apuestas de siete cifras que aparecen regularmente para ese partido cada año.

Además de los más de 10.000 millones de dólares que se darán a través de todo el país en apuestas que no son controladas por ninguna casa de apuestas, ni por gobiernos estatales ni tampoco por el federal.

Las apuestas de un millón de dólares generalmente las realizan los denominados jugadores VIP de los casinos, grandes apostadores a quienes se les otorgan límites de apuestas extendidos.

Las casas de apuestas no ofrecen habitualmente apuestas de siete cifras a apostadores profesionales o al cliente medio.