Kiko Rivera felicita a su hija Carlota: "Gracias por ser la que salvo mi alma"

02/03/2020



MADRID, 30 (CHANCE)



El 30 de enero del 2018 nacía Carlota Rivera Rosales, una niña que llegó con muchísimo amor y que sin duda se ha convertido en toda una debilidad para sus padres. Hoy, cumple 3 años y lo hace alegrando a sus padres en este duro proceso en el que se han visto envueltos contra Isabel Pantoja y tras perder a sus dos abuelos maternos el año pasado.



Kiko Rivera ha aprovechado su perfil de Instagram para felicitar a la niña de sus ojos con un texto de lo más bonito: "Y todavía recuerdo cuando vi tu carita, llegaste en mal momento, en el peor de mi vida, Te convertiste en mi sueño en apenas unos días no quiero despertar tu me diste la vida. Gracias por ser "mi pedacito de cielo" Gracias por ser lo que más quiero Gracias por ser la que salvo mi alma Gracias por ser la alegría de mi casa... Felicidades cariño mío hoy cumples 3 años y yo no puedo ser más afortunado de tenerte como hija Te quiero te quiero te quiero te quierooooo".



Además, Anabel Pantoja también ha querido hacer cómplices a todos sus seguidores del amor tan grande que siente por la que considera su sobrina: "3 años que está princesa ?? llegara, para darnos muchísimos momentos bonitos, son su sonrisa con sus bailes sus charloteos y su carácter tan personal... Cuando tú llegaste me cambio la vida, pienso que fuistes mi ???? ??Te quiere SU TATA".



Unas declaraciones llenas de amor y que demuestran todo el amor que Carlota le ha entregado a sus familiares durante estos tres años de amor. Sin duda, la mirada está puesta en Isabel Pantoja, que no sabemos si felicitará a su nieta como lo hizo con Ana o en esta ocasión, habrá roto lazos con toda su familia que no dará señales de vida.