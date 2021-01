Kiko Rivera e Irene Rosales le preparan una fiesta llena de globos a su hija Carlota

24/04/2019 Kiko Rivera e Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Kiko Riera e Irene Rosales están de celebración y es que la pequeña Carlota ha cumplido este sábado 3 años y lo cierto es que lo va a celebrar por todo lo alto. Esta mañana veíamos al dj salir de su casa muy temprano para gestionar la sorpresa que le tenía preparada a su hija y ahora, hace escasos minutos, hemos visto cómo ha llegado a su domicilio con dos personas más cargados de globos.



Y es que por lo que hemos podido ver en los stories que han colgado en sus perfiles de Instagram, le están preparando a su hija Carlota una fiesta para que disfrute y sea feliz en este día tan especial. Han sido varias ya las dedicatorias que ha recibido la pequeña por redes sociales, tanto de su padre, como su madre y de su tata Anabel Pantoja, expresando lo maravillosa que es para toda la familia.



Un día que sin duda va a estar marcado por la ausencia de su abuela, Isabel Pantoja, que parece que ha roto el contacto no solo con su hijo Kiko Rivera, sino también con sus nietas, a las que hace meses que no ve por el conflicto que tiene servido con el dj y la colaboradora de televisión.



Aún así, hoy no es un día para pensar en las cosas malas y estamos seguros que en la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales hoy reinará la felicidad con esta sorpresa que le han preparado a la pequeña Carlota que sin duda se va a quedar impactada con tanto globo. Además, seguro que tiene un montón de regalos para abrir, que ya iremos viendo en redes sociales.