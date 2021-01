José Luis García, padre de Marina 'LIDLT', tontea con María Patiño

14/06/2020 MARÍA PATIÑO EN EL ESTRENO DE LA NUEVA COMEDIA DE SANTIAGO SEGURA "PADRE NO HAY MAS QUE UNO" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Este viernes nos quedábamos sorprendidos con José Luis García, padre de Marina de 'LIDLT', en su aparición en Sálvame y es que recordemos que revolucionó a todas las colaboradores del plató y muchas de ellas se ponían nerviosas ante la presencia de un hombre sumamente atractivo a sus 42 años. Hoy, ha enviado un mensaje a María Patiño y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos con el tonteo que se ha gastado con la presentadora de Socialité.



"Yo estoy dispuesto a darle a María Patiño lo que ella me pida. He coincidido en Sevilla un par de veces, no hablamos, pero la vi en un bar de copas, en una terraza en verano. Es guapa, me llamó la atención" ha confesado José Luis García para las cámaras de Socialité, pero la cosa no ha quedado ahí ya que el padre de la concursante ha ido a más y ha hablado de aspectos muy íntimos.



"A lo mejor a María Patiño le interesa saber cómo la tengo yo, tengo un tamaño estándar, normal, tengo unas cosas que gustan mucho" han sido las palabras de José Luis que han dejado con la boca abierta a la presentadora de Socialité la que ha respondido diciendo que: "Un halago es un halago, hay un problema importante en todo esto y es que yo soy una persona completamente enamorada. Yo tengo una edad muy peligrosa, me parece fenomenal".



Lo cierto es que ayer se dejó en el aire una posible participación en Supervivientes, por parte del padre de Marina, ya que confesó tener ganas de un reality así y además, ha demostrado tener muy poca vergüenza en los platós de televisión.