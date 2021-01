Jazz y Clippers destacan en el Oeste; Sixers y Nets en el Este

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Houston (EE.UU.), 30 ene (EFE).- Los Jazz de Utah consolidaron su condición de equipo que mejor baloncesto hace, líder indiscutible de la liga, seguido por Los Angeles Clippers, su rival directo en la Conferencia Oeste, mientras que los Philadelphia Sixers y los Brooklyn Nets hacen lo propio en la Conferencia Este.

Utah Jazz, sin su escolta estrella, Donovan Mitchell, -no jugó el segundo partido consecutivo al estar bajo el protocolo de conmoción cerebral- tuvieron al alero croata Bojan Bogdanovic como su líder destacado que aportó 32 puntos y les ayudó a ganar 120-101 a los Dallas Mavericks, que sufrieron la cuarta derrota seguida.

El equipo de Utah, con la undécima victoria consecutiva, se colocó con marca de 15-4, la mejor de la NBA, mientras que llevan 319 triples esta temporada, más que cualquier otro equipo en la historia de la NBA en 19 partidos. La victoria marcó la quinta vez que los Jazz encestaron 20 triples en un partido.

El alero australiano Joe Ingles, con triples consecutivos en el primer cuarto desde casi el mismo lugar, hizo historia al superar al legendario miembro del Salón de la Fama, el exbase John Stockton, que tenía la marca con 845, y convertirse en el nuevo líder de la franquicia en triples.

El mismo camino triunfal llevan los Clippers, que recuperaron a sus estrellas, los aleros Paul George y Kawhi Leonard, que les aportaron 50 puntos, en el partido que ganaron con facilidad a domicilio por 90-116 al Orlando Magic.

George aportó 26 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, mientras que Leonard llegó a los 24 tantos sin que para nada les afectase la ausencia de dos partidos que se perdieron al estar sometido a los protocolos de salud y seguridad covid-19 de la NBA.

Los Clippers (15-5) se convirtieron en el primer equipo de la NBA en alcanzar 15 victorias y derrotaron a los Magic por decimocuarta vez consecutiva, una racha que se remonta al 6 de noviembre del 2013.

El equipo angelino es el nuevo líder de la División Pacífico, al desbancar a sus vecinos de los Lakers (14-6), que descansaron, y tienen la segunda mejor marca de la Conferencia Oeste y de la liga.

Les siguen los Sixers con su marcha triunfal en la Conferencia Este, donde son líderes destacados con marca de 14-6 después de ganar como visitantes con facilidad por 94-118 a los Minnesota Timberwolves (4-14), el equipo con la segunda peor marca de la liga.

De nuevo el pívot camerunés Joel Embiid consiguió un doble-doble de 37 puntos y 11 rebotes como líder ganador de los Sixers, que derrotaron por séptima vez a los Timberwolves.

El esperado resurgir ganador de los Nets tuvo de nuevo al escolta James Harden como la pieza clave al aportar un triple-doble de 25 puntos, 10 rebotes -todos defensivos- y 11 asistencias con los Brooklyn arrolló a domicilio 125-147 a su exequipo de Oklahoma City Thunder para conseguir la cuarta victoria consecutiva.

A pesar que los Nets (13-8) jugaron sin el alero estrella Kevin Durant, que descansó, Brooklyn se mostró imparable con su ataque, con un 57 por ciento de acierto de tiros de campo que les dio la mejor anotación en lo que va de temporada.

No sucedió lo mismo con los Milwaukee Bucks que viajaron hasta Nueva Orleans, donde les esperaron los recuperados Pelicans con el ala-pívot Brandon Ingram, que aportó 28 puntos y les ayudó a ganar por 131-126 en lo que fue la segunda victoria consecutiva.

Una vez más, la brillante actuación individual del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, consiguió un doble-doble de 38 puntos y 11 rebotes como líder de los Bucks (11-7), no fue suficiente a la hora de evitar la derrota, que los relegó al tercer lugar de la Conferencia Este, aunque siguen líderes en la División Central.

Los San Antonio Spurs, en la línea de los Jazz, confirmaron que vuelven a ser un equipo ganador y con el escolta DeMar DeRozan, que aportó un doble-doble de 30 puntos y 10 asistencias, se impusieron 119-109 a los Denver Nuggets, que vieron rota su racha de cinco victorias consecutivas.

Los Spurs (11-8), que ganaron el tercer partido consecutivo, son líderes en la División Suroeste, mientras que los Nuggets (11-8) se alejaron un poco más de Utah Jazz.

El ala-pívot P.J. Washington no pudo ganarle el duelo individual al lituano Domantas Sabonis, pero aportó 19 puntos y nueve rebotes como líder del ataque de los Charlotte Hornets, que se impusieron 108-105 a los Indiana Pacers para repartirse la serie.

El base novato Immanuel Quickley salió del banquillo y consiguió 25 puntos como líder encestador de los New York Knicks, que derrotaron 102-81 a los Cleveland Cavaliers y rompieron racha perdedora de tres partidos seguidos.

Algo que no pudieron hacer los Washington Wizards que vieron cómo el base Trae Young anotó 41 puntos en la victoria de los Atlanta Hawks a domicilio por 100-116, en lo que fue la cuarta derrota consecutiva y marca global de 3-12, la peor de la liga.

Tampoco encuentran el camino ganador los Toronto Raptors en su sede provisional del Amelie Arena, de Tampa (Florida), donde perdieron por 124-126 ante los Sacramento Kings (8-10), que ganaron el tercer partido seguido, liderados por el alero Harrison Barnes, que aportó 26 puntos.

La derrota de los Raptors (7-12) fue la tercera consecutiva y la quinta en los últimos 10 partidos disputados.