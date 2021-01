Infantino "debe aclarar su posición" sobre la Superliga, afirma Tebas

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, reiteró su oposición a una eventual Superliga europea y consideró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "debe aclarar su posición" sobre la misma.

La Superliga "sigue siendo una propuesta muy clandestina, son todo noticias de prensa salvo cuando el (ex) presidente del Barcelona (Josep Maria Bartomeu) se expresó sobre ella y el presidente del Real Madrid (Florentino Pérez) insinuó algo en la asamblea de socios", afirmó Tebas en declaraciones a AFP y The Sun.

Para el presidente de LaLiga, detrás de este proyecto están "el presidente del Real Madrid (Florentino Pérez), no me gusta decir el club, sobre todo el Real Madrid, el dueño del Manchester United y también el del Liverpool, y en Italia, el Milan. Esa es la información que tenemos".

Según varios medios europeos, esta competición podría contar con una quincena de equipos de los principales campeonatos, con unos play-offs a final de temporada, siguiendo el modelo de las ligas profesionales norteamericanas (NBA, NFL y MLS).

Los equipos mencionados por Tebas suelen aparecer regularmente como promotores de la iniciativa, pero más hipotética parecería la presencia del Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund o, incluso la Juventus.

La pasada semana, la UEFA y la FIFA mostraron su oposición al proyecto en un comunicado, pero Tebas considera que el presidente de la segunda, Gianni Infantino, debe mostrar un rechazo claro.

Contactada por la AFP, la FIFA se refirió a su comunicado del 21 de enero, firmado por Infantino, y en el que se decía que "una competición así no sería reconocida ni por la FIFA ni por la confederación correspondiente".

- 'Aclarar su posición' -

"Creo que (Infantino) debe aclarar su posición porque efectivamente ha estado en reuniones, ha ido trabajando y dando ánimos a que hagan la Superliga", dijo Tebas.

"En la documentación que tenemos de la Superliga aparece una mención con unas letras 'w01' que se refieren claramente al señor Infantino, creo que debe aclarar urgentemente cuál es su posición, él públicamente, personalmente, y decir por qué acudió a algunas reuniones y por qué animó el proyecto en algunos momentos", insistió Tebas.

El presidente de LaLiga considera que hay que diferenciar FIFA como institución, que se ha opuesto, y su presidente.

"Si él públicamente dice que descarta esta posibilidad para siempre, pues empezaremos a creerlo, yo por lo menos, ahora tengo mis dudas", añadió, asegurando que en los documentos sobre la Superliga "hay unas fechas que guardan para el Mundial de clubes tan querido por Infantino".

Para Tebas, la Superliga busca "matar la Champions League actual, porque es lo que buscan, y todo lo que recauda la Champions repartírselo" entre el selecto grupo de clubes que conformarían esa competición.

"Este proyecto interesa a aquellos clubes con propietarios americanos o con modelos americanos, de ligas cerradas porque los únicos que ganan bien son los equipos que son sociedades anónimas", consideró el presidente de LaLiga.

- 'Ruina para el fútbol' -

Con la vista puesta en los derechos audiovisuales, Tebas afirmó que "a corto plazo ingresarán algo más, pero a medio plazo es una ruina para el fútbol y para ellos".

"Destruiría el equilibrio del ecosistema del fútbol europeo", insistió Tebas, que pone cifras al impacto que podría tener esta Superliga en los campeonatos nacionales.

"Una liga como la española con la cifra de negocio que mueve, la pérdida de ingresos sería aproximadamente de 1.600 millones de euros (1.940 millones de dólares) y el valor de los clubes perderíamos 1.800 millones de euros (2.183 millones de dólares)", explicó.

Aunque este proyecto de Superliga resurge en cada renegociación con la UEFA sobre los derechos de televisión y el formato de la Liga de Campeones, en esta ocasión "a lo mejor han hecho una documentación más extensa que otras veces, la primera que han tenido algo más de forma, pero eso no quiere decir que vaya a poder salir ni muchísimo menos".

"Estoy convencido de que no va a salir, entre otras cosas porque es entrar en una guerra con todas las instituciones del fútbol mundial", aseguró Tebas, que apunta a una correcta reforma de la Liga de Campeones en la que se está trabajando para evitar estos debates.

"Lo que es importante es que este debate no lo tengamos cada tres años, que en el fútbol europeo con el modelo que se dé de reforma de la Champions en que se está trabajando, que a mí me parece interesante, hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no, pero en general estoy de acuerdo, que el debate termine cuanto antes, eso sí que sería bueno".

