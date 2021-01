Guatemala.- El polémico juez constitucional Mynor Moto intenta tomar posesión en Guatemala por tercera vez sin éxito

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El polémico juez Mynor Moto, desigado esta semana para el Tribunal Constitucional de Guatemala, ha intentado este viernes tomar posesión de su cargo por tercera vez, en medio de las críticas internacionales y de once recursos legales en su contra que ponen en cuestión la transparencia de su elección por el Congreso.



El martes por la noche, con el voto de 82 diputados, el Congreso aprobó la investidura de Moto en el cargo, con una mayoría oficialista y aliados del presidente, Alejandro Giammattei, a pesar de que el mismo proceso había sido suspendido horas antes por el mismo Tribunal Constitucional tras un amparo presentado por un ciudadano particular que cuestionaba la transparencia y legalidad del nombramiento de Moto.



Desde entonces, Moto ha intentado tomar posesión de su cargo tres veces sin éxito, después de que el pleno de magistrados del Tribunal lo rechazara.



Diversas organizaciones de la sociedad civil han dado la voz de alarma ante la elección de Moto, incluso llegando a considerarla un "retroceso democrático en el país" por su vínculo con el caso 'Comisiones Paralelas 2020', una investigación que el año pasado puso de manifiesto los intereses de varios políticos y jueces por controlar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia.



También el Departamento de Estado de Estados Unidos ha manifestado dudas respecto al proceso y a la designación de Moto, que tiene "acusaciones de conspiración para obstruir la justicia y evidencia de compromisos con Gustavo Alejos", señalado por el mismo departamento por actos corruptos que "socavaron el Estado de Derecho en Guatemala".



Moto ha acudido por tercer día consecutivo a la sede del Tribunal Constitucional, donde ha pedido en recepción hablar con alguno de los cargos de la institución, para ser informado de que ninguno de ellos se encontraba presencialmente en el edificio y, por tanto, no podía ser investido.



Alrededor del edificio se ha establecido un cerco policial porque están convocadas movilizaciones en favor de la negativa de los jueces del Tribunal de investir a Moto.