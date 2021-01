Golf: Rahm acecha el liderato de Hovland en el torneo PGA de Torrey Pines

El español Jon Rahm, número dos del ranking mundial, saltó este viernes del puesto 32º hasta el segundo durante la segunda ronda del torneo PGA Farmers Insurance Open, que lidera el noruego Viktor Hovland.

En una jornada suspendida durante más de una hora por una fuerte granizada, Hovland se hizo con el primer puesto al firmar una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, con la que suma un total de 135 golpes en el campo de Torrey Pines (San Diego, California).

Rahm, por su parte, terminó la ronda con 67 golpes, cinco bajo par, ascendiendo hasta la segunda posición a un solo golpe del liderato.

"Hice una muy buena vuelta. Mis primeros nueve (hoyos), complicado, no la he puesto en calle pero he conseguido salvar muy buenos hoyos", explicó Rahm. "En los segundos he jugado mucho mejor golf, incluso las que he fallado me han dado mejores opciones".

"He tirado más para verde, he tenido más opciones, he metido un par muy buenas. Por eso estamos donde estamos", se felicitó.

Con la misma puntuación que el español arrancarán el fin de semana el australiano Adam Scott y los estadounidenses Ryan Palmer, Tony Finau, Lanto Griffin y Patrick Reed.

El norirlandés Rory McIlroy, ex número uno mundial, finalizó la ronda con 72 golpes y se encuentra en el 14º lugar compartido, con un total de 139 golpes.

Clasificación del torneo PGA Farmers Insurance Open tras la segunda ronda del viernes (par 72):

135 - Viktor Hovland (NOR) 70-65

136 - Jon Rahm (ESP) 69-67, Adam Scott (AUS) 67-69, Tony Finau (USA) 69-67, Lanto Griffin (USA) 66-70, Ryan Palmer (USA) 66-70, Patrick Reed (USA) 64-72

137 - Will Gordon (USA) 67-70, Robby Shelton (USA) 73-64, Peter Malnati (USA) 66-71

138 - Alex Noren (SWE) 64-74, Sam Burns (USA) 66-72, Richy Werenski (USA) 69-69

139 - Will Zalatoris (USA) 68-71, Jason Kokrak (USA) 70-69, Rory McIlroy (NIR) 68-71, Adam Hadwin (CAN) 69-70, Rory Sabbatini (SVK) 72-67, Brandt Snedeker (USA) 69-70, Max Homa (USA) 71-68

gbv/gfe