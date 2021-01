Fútbol/Primera.- (Previa) El recuperado Aspas pone a prueba al Granada antes de la Copa

El Alavés busca salir del descenso en Getafe



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Granada tratará de aproximarse este domingo a las posiciones europeas ante un RC Celta que busca reaccionar de la mano del recuperado Iago Aspas (18.30 horas), en una vigésima primera jornada de LaLiga Santander en la que el Deportivo Alavés visita al Getafe con el objetivo de abandonar las posiciones de descenso (14.00 horas).



En el Nuevo Los Cármenes, donde la tierra ha temblado estos días por los numerosos terremotos que han afectado a la ciudad andaluza, los de Diego Martínez necesitan aprovechar la inercia copera; esta semana, golearon al Navalcarnero (0-6), y el viernes conocían que el FC Barcelona sería su rival de cuartos.



Antes de recibir al cuadro azulgrana, el conjunto nazarí deberá reconducir su rumbo en LaLiga. Actualmente es séptimo con 28 puntos, a tres de la sexta plaza, después de firmar una única victoria y cuatro unidades en sus últimos cinco compromisos ligueros.



Con cuatro puntos menos que los locales, el Celta ha perdido en las últimas semanas la buena dinámica que experimentó desde la llegada al banquillo del 'Chacho' Coudet, todo coincidiendo con la baja de su gran estrella: el delantero Iago Aspas.



El moañés sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha en el duelo en el que los vigueses cayeron ante el Real Madrid (2-0) el pasado 2 de enero, y en su ausencia el equipo ha cosechado tres derrotas consecutivas y un empate la semana pasada ante el Eibar (1-1).



Ahora, el preparador argentino podrá disponer de él, pero se enfrentará a las bajas de Sergio Álvarez, David Juncà y Denis Suárez, aislado tras estar en contacto con un positivo, así con de las de Okay Yokuslu y Lucas Olaza, en negociaciones con el West Brom y el Real Valladolid. Diego Martínez, por su parte, no podrá contar con el sancionado Eteki ni con los lesionados Maxime Gonalons y Neyder Lozano.



EL ALAVÉS QUIERE SALIR DEL POZO EN EL COLISEUM



Por su parte, Getafe y Alavés, ambos fuera ya de la Copa, buscarán huir en el Coliseum Alfonso Pérez de la parte baja de la tabla, en la que están hundidos los de Abelardo, que marcan la zona de quema con 18 puntos, cinco menos que su rival de este domingo.



El pasado fin de semana, los babazorros no pudieron celebrar su centenario como deseaban y cayeron en la visita a Mendizorrotza del Real Madrid (1-4), un resultado que supuso su quinta jornada consecutiva sin ganar y su cuarta derrota seguida. Los puestos de salvación están ahora a un solo punto.



Mientras, el conjunto de José Bordalás (23) interrumpió en San Mamés (5-1) una serie positiva iniciada con las victorias ante el Elche (1-3) y el Huesca (1-0). Los números le sitúan, además, como el segundo equipo menos goleador de la categoría (17), solo por detrás de los ilicitanos (16) y empatado con los oscenses, el Cádiz y el Eibar.



Bordalás podrá contar ya con Sofian Chakla, cedido por el Villarreal, ante la baja de Djené, por sanción, y las dudas de Cabaco, Olivera, el 'Cucho' Hernández, Chema y Timor. Los vitorianos deberán lidiar con las bajas de Rodrigo Ely y Edgar Méndez.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Getafe - Alavés. Jaime Latre (C.Aragonés) 14.00.



Cádiz - Atlético de Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.



Granada - Celta. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30.



FC Barcelona - Athletic. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.