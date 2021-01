Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Athletic Club

El Barça busca revancha ante el 'supercampeón' Athletic



BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este domingo al Athletic Club en el Camp Nou (21.00) en la jornada 21 de LaLiga Santander, con todavía muy fresco el recuerdo de la final de la Supercopa de España entre ambos, con los 'leones' ganadores y ahora aspirantes a volver a doblegar a un Barça que busca revancha.



Dos semanas atrás, en Sevilla, el Athletic Club de Marcelino García Toral se impuso al Barça y volvió a coronarse 'supercampeón'. Los blaugranas dejaron escapar un partido que tenían ganado y, ya en la prórroga, los 'zarpazos' del Athletic le dieron la vuelta a la final.



Sin duda, será otro escenario y otro partido distinto, pero si bien el Athletic intentará salir del Camp Nou con los tres puntos apelando al mismo espíritu y guión de juego, el Barça sabe que no puede ser suficiente repetir lo que, a la postre, le dejó con la miel en los labios.



Podrá jugar Leo Messi, expulsado en aquella final y que ya ha cumplido sanción, y enfrente tendrá a Asier Villalibre, dispuesto a tocar otra sintonía triunfal con su trompeta. Ese duelo tiene cierto morbo, pero el hecho es que se miden de nuevo dos equipos al alza, con cada vez mejores sensaciones.



El Barça, con la conexión entre Messi y Pedri y con la explosión de Frenkie De Jong, clave en la llegada a gol desde segunda línea, ha mejorado y quiere seguir progresando en esta Liga para, cuanto menos, presionar al líder Atlético de Madrid.



Quizá con Sergiño Dest y Sergi Roberto de vuelta al equipo, el Barça va recuperando efectivos. Eso sí, en pleno proceso electoral, se habla más de los posibles fichajes, como el del central Èric García, y de las debilidades del grupo, que no de potenciar lo que hay.



Lo cierto es que Ronald Koeman, poco a poco, va dando con la tecla. Pero, enfrente, tendrá a un Athletic Club que sabe muy bien a lo que juega. Y Marcelino, que llegó y besó el santo, parece tener una ideología, unos esquemas, que han caído bien en Bilbao.



Sufrieron para ganar al Alcoyano en la Copa (1-2), sí, pero el Athletic Club, como el Barça, está ya en cuartos de final de la competición. Y, en LaLiga Santander, vienen de asestar un 5-1 al Getafe CF con el que Marcelino quiso acallar su fama de técnico defensivo.



Eso sí, no todo son luces. No hace tanto que, en LaLiga Santander, el Barça asaltó San Mamés (2-3). Fue el 6 de enero, así que este Barça ya sabe lo que es ganar al Athletic, también. Muchos sentimientos en liza, y en juego 3 puntos necesarios para los dos equipos, ya que el Athletic, noveno, no quiere perder el tren europeo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pjanic; Dembélé, Messi y Pedri.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa, Yeray, Núñez, Yuri; De Marcos, García, Vencedor, Muniain; Raúl García y Williams.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.