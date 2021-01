Fútbol/Primera.- El Sevilla no afloja en Ipurua y se coloca tercero

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Sevilla sigue con su velocidad de crucero tras derrotar al Eibar en su visita a Ipurua (0-2) gracias a los goles de Lucas Ocampos, de penalti, y de Joan Jordan, que dan licencia al cuadro andaluz para situarse en la tercera posición de la Liga Santander a la espera del resultado del FC Barcelona en la jornada 21 del campeonato liguero.



El equipo de Julen Lopetegui no afloja el ritmo y ya suma 12 victorias, 2 empates y una sola derrota -ante el líder Atlético- en los 15 últimos partidos, un bagaje espectacular que permite a los de Nervión mantener el cuerpo a cuerpo con el Barça por esa tercera posición. De momento está en su poder tras una nueva declaración de intenciones.



El Sevilla se adelantó poco antes de la media hora tras un penalti sobre En-Nesyri que transformó Ocampos con mucha seguridad. El gol activó a los armeros, que se agarraron a su mejor jugador: Bryan Gil, una de las sensaciones de la Liga y -precisamente- cedido al Eibar por el equipo sevillano. Una jugada suya y un cabezazo de Kike García al palo pudieron haber logrado el empate.



Sin embargo, el Sevilla resistió y fue creciendo con el paso de los minutos pese a perder a sus dos laterales por lesión. Acuña se marchó del campo a los 7 minutos y Jesús Navas no arrancó la segunda parte. Pero le dio igual al vigente campeón de la Europa League, que sentenció el partido con oficio y una gran jugada que impulsó Aleix Vidal y culminó Joan Jordán -ex del Eibar- con un toque de mucha calidad.



Los de Mendilibar, que llevan cuatro jornadas sin ganar, siguen merodeando la zona de descenso. Los vascos tienen dos puntos de margen a la espera de que se complete el resto de encuentros. El Sevilla, por su parte, se garantiza terminar el fin de semana en los puestos de 'Champions' y ganar avales para el duelo de Copa ante el Almería del próximo martes.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 21.



-Sábado 30.



Eibar-Sevilla 0-2.



Real Madrid-Levante 16.15.



Valencia-Elche 18.30.



Villarreal-R.Sociedad 21.00.



-Domingo 31.



Getafe - Alavés 14.00.



Cádiz - Atlético de Madrid 16.15.



Granada - Celta 18.30.



FC Barcelona - Athletic 21.00.



-Lunes 1.



Betis - Osasuna 21.00.



-Viernes 29.



Valladolid - Huesca 1-3.