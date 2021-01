Fútbol/Premier.- (Crónica) El Manchester City abre brecha en el liderato tras el pinchazo del United

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Manchester City derrotó al Sheffield United, colista de la Premier League, no sin dificultad (1-0) en un partido de la jornada 21 que le permite ampliar su condición de líder en el campeonato inglés gracias al empate sin goles de sus vecinos del United ante el Arsenal de Odegaard, que se estrenó como 'gunner' sin pena ni gloria.



El equipo de Pep Guardiola se bastó con un gol de Gabriel Jesús a los nueve minutos para ganar con una jugada embarullada protagonizada por el internacional español Ferran Torres. El gol dio tranquilidad a un City que jugó avisado tras la victoria del Sheffield la semana pasada, la única de la temporada en la Premier, ante el Manchester United.



Precisamente los 'red devils' no supieron dar con la tecla ante el Arsenal en un duelo muy igualado donde Cavani, de un lado, y Lacazzete, del otro, tuvieron las mejores ocasiones para sus equipos. Sin embargo, no llegó el gol y a punto estuvo de no llegar el debut de Martin Odegaard, que contó con siete minutos en su estreno con el Arsenal tras su salida del Real Madrid.



El empate, que llegó cuando ambos conocían la victoria de los 'citizens' horas antes, da alas a los de Guardiola, que se solidifican el liderato con tres puntos de renta en una jornada que podría ser redonda para el City si el Leicester es incapaz de ganar este domingo al incómodo Leeds de Marcelo Bielsa; o si el Liverpool también se deja puntos.



En otros encuentros de este sábado, el Everton cayó como local ante el Newcastle y da un paso atrás en su pelea por los puestos europeos, mientras que las 'urracas' respiran aliviadas fueras del descenso; y Fulham y West Bromwich se repartieron los puntos (2-2) en su afán por abandonar la zona caliente de la tabla.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 21.



-Sábado.



Everton - Newcastle 0-2.



Crystal Palace - Wolverhampton 1-0.



Manchester City - Sheffield United 1-0.



West Bromwich Albion - Fulham 2-2.



Arsenal - Manchester United 0-0.



Southampton - Aston Villa 21.00h.



-Domingo.



Chelsea - Burnley.



Leicester - Leeds United.



West Ham - Liverpool.



Brighton - Tottenham.