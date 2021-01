Fútbol/Champions.- Peligra el Leipzig-Liverpool por las medidas anticovid en Alemania

LEIPZIG (ALEMANIA), 30 (DPA/EP)



El partido que enfrenta al Red Bull Leipzig y Liverpool de los octavos de final de la Liga de Campeones permanece en el aire debido a la prohibición de ingresar en territorio alemán que impuso este sábado el Gobierno del país, en relación a personas procedentes de zonas especialmente afectadas por la mutación del coronavirus.



De acuerdo con las medidas que entraron en vigor hasta el 17 de febrero no se permitirá la entrada al país de personas procedentes del Reino Unido, entre otros países. El partido de ida de los octavos de final de la 'Champions' está previsto para el 16 de febrero en Leipzig.



Si bien las medidas incluyen excepciones, en la lista no figuran los deportes profesionales. En un informe del programa "Sportschau" de la emisora ARD, un portavoz del Ministerio de Salud no quiso comentar casos individuales, pero dijo que en principio solo se tomarán en cuenta las excepciones que se mencionan explícitamente en la nueva regulación.



Consultados por DPA, directivos del Leipzig manifestaron que aún no se habían puesto en contacto con los responsables de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), pero que lo harán los próximos días. Por su parte, la UEFA tampoco respondió hoy al respecto.



Las nuevas regulaciones de viaje afectarán de momento a viajeros procedentes de Reino Unido, Irlanda, Portugal, Brasil y Sudáfrica así como quienes lleguen a partir del domingo desde Lesoto y Esuatini (antigua Suazilandia), en el sur de África.



Las excepciones incluyen a personas con derecho de residencia en Alemania, pasajeros en tránsito y miembros de las tripulaciones, el transporte de personal médico, vuelos ambulancia, el transporte de órganos y viajes considerados esenciales desde el punto de vista médico o humanitario.