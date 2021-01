Fútbol.- Simeone: "Hay que convivir con estas situaciones y buscar soluciones"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha lamentado las bajas de Yannick Carrasco y Mario Hermoso, tras dar positivo por coronavirus, para el partido de este domingo ante el Cádiz, sobre todo porque estaban "en un muy buen momento", y ha reiterado que deben acostumbrarse a "convivir con este tipo de situaciones" y estar "preparados para buscar soluciones".



"Vamos a tener que convivir con este tipo de situaciones y estar preparados para buscar soluciones. Estaban en un muy buen momento, con características que le venían muy bien al equipo. Hay compañeros que seguramente están con mucho entusiasmo y mucha ilusión por jugar; se abre una oportunidad a aquellos que han jugado un poco menos", declaró en rueda de prensa.



Tanto el atacante belga como el defensa madrileño participaron esta semana en varios entrenamientos del equipo, aunque al técnico argentino no le preocupa que pueda haber más contagios. "Los protocolos están hechos para que se ejecuten cuando suceda una situación así", explicó. "Tenemos tiempo hasta mañana para pensar y para ver si es necesario cambiar de sistema o seguir con el mismo", dijo sobre las bajas.



Esto, además, dará la posibilidad de activar la competencia interna. "Hay mucha competencia, cada uno debe aprovechar cada minuto. La posibilidad de tener cinco cambios es muy buena, porque nos permite tener más amplitud para participar, y que el ritmo de juego, si el equipo está comprometido, se pueda mantener en el campo", apuntó.



El preparador rojiblanco aseguró también que Saúl Ñíguez tuvo "un fuerte dolor de espalda" y que por ello no participó en el último encuentro, pero que "ya está otra vez disponible", antes de hablar del reciente fichaje Moussa Dembélé. "Está trabajando bien. Está buscando su espacio, su lugar, compite con Correa, Joao y Suárez. Ojalá que esté preparado para competir con sus compañeros, que son chicos que están en un buen nivel", manifestó.



Por otra parte, alabó el buen estado de forma del uruguayo Luis Suárez. "Luis vino con una ilusión tremenda, con ganas de mantenerse vigente, y nosotros le estamos ayudando a que se sienta importante y cómodo. Hay un gran trabajo colectivo del equipo que potencia a un jugador de la jerarquía de Luis", subrayó.



Sobre el partido en el Ramón de Carranza, Simeone destacó la dificultad que entrañarán los de Álvaro Cervera. "Sabemos de las dificultades que encontraremos en el partido de Cádiz, con un rival que intentará cerrarse, ser fuerte defensivamente y aprovechar cualquier situación de contragolpe o juego aéreo. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", indicó. "El equipo está evolucionando, buscando hacerse fuerte. Los resultados han ido de nuestro lado y buscaremos seguir en esa línea partido a partido", añadió.



Por último, Simeone habló de los tres grandes tropiezos de esta temporada: la derrota liguera en el derbi, la eliminación de Copa del Rey ante el Cornellà y la abultada derrota de 'Champions' ante el Bayern de Múnich. "Creo que el partido con el Madrid no lo trabajamos bien, no salió como hubiésemos querido. El de Cornellà nos generó dificultad, sobre todo porque, más allá de que la Copa nos gusta, nos da más posibilidades de que jueguen todos", analizó.



"En el partido contra el Bayern el resultado fue muy contundente, pero habíamos jugado un buen partido. En la mayoría de las situaciones el equipo sigue una línea de juego, y a partir de eso está la fuerza que se le ve a los futbolistas", concluyó.