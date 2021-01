Fútbol.- Paco López: "El árbitro en general ha estado bien"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Levante, Paco López, destacó el "esfuerzo y trabajo" de sus jugadores tras derrotar al Real Madrid (1-2) en Valdebebas y -preguntado por el árbitro- dijo que ha estado "bien en general" tras ser decisivo con varias intervenciones del VAR.



"Ganar al Madrid una vez más no es nada fácil, pero este equipo lo ha vuelto a hacer. Han demostrado de lo que son capaces por eso quiero poner en valor esa victoria. Hay que resaltarlo porque -aunque el Madrid juegue con uno menos- se trata de un equipo con jugadores de altísimo nivel", analizó el técnico granota.



Preguntado por Roger Martí, autor del 1-2 definitivo, el entrenador del Levante explicó los motivos que le llevaron a dejarle en el campo pese a fallar un penalti. "Tratamos de decidir lo que creemos que es mejor para el equipo aunque hubiese fallado el penalti", indicó.



"Vimos al Madrid en bloque bajo por momentos y Roger ya sabemos lo que hace. En la situación contraria hubiéramos dejado a Morales, pero por eso lo hicimos así. Roger no se va a venir abajo por fallar un penalti. Es un chico fuerte y cree mucho en las cosas que hace", dijo.



En relación al objetivo del equipo, que se aleja a ocho puntos de la zona de descenso, Paco López no quiso lanzar las campanas al vuelo. "Nos centramos en el día a día, en cada partido, es el mismo mensaje que repetí durante tantas y tanras jornadas donde todo era negativo. El equipo ahora está en esa racha y hay que mantenerse firme para conseguir los objetivos. Ahora estamos en un momento bueno pero volvemos a lo mismo, como nos desviemos del camino tendremos muchas dificultades", apuntó.



Y por último, sobre las decisiones del árbitro y del VAR, Paco López dijo que desde su posición en el campo "es complicado" acertar. "Una cosa es lo que me ha parecido y otra cosa es la realidad. La expulsión habrá que valorar si es o no, parece que sí, y luego hay un codazo a Melero antes de su gol. El árbitro en general ha estado bien, tienen una papeleta muy difícil, lo digo siempre, y ahora tenemos la ayuda del VAR", sentenció.