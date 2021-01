Florida añade 15.019 casos nuevos de covid-19 y sobrepasa el millón setecientos mil

El estado, tercero en EE.UU. en cantidad de contagios (1.713,589), por detrás de Texas y California, acumula además 26.795 decesos como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2, contando a los no residentes que han fallecido en Florida. EFE/Ana Mengotti/Archivo

Miami, 30 ene (EFE).- El estado estadounidense de Florida sumó este sábado 15.019 nuevos positivos de covid-19 y al menos 106 muertes por la enfermedad, en un momento crítico del brote que acumula desde marzo 1.713,589 de casos.

El estado, tercero en EEUU en cantidad de contagios, por detrás de Texas y California, acumula además 26.795 decesos como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2, contando a los no residentes que han fallecido en Florida.

Mientras tanto, las personas de 65 años en adelante, prioritarias para vacunarse, se ven obligadas a tramitar engorrosos trámites por internet.

"Estamos escuchando una frustración más profunda que historias de éxito de personas mayores de 65 años que intentan inscribirse para recibir la vacuna (contra la) covid-19 en Florida", señaló este sábado Jeff Johnson, director en Florida de AARP, organización no partidista sin fines de lucro que capacita a los adultos mayores en todo el país.

En Miami-Dade y Broward, los dos condados del sureste más golpeados por la pandemia, las personas mayores de 65 años han informado de que tienen dificultades para obtener una cita y tienen que hacer prolongadas esperas en los lugares de distribución.

Ante este vacío, el estado anunció este viernes la apertura de un nuevo sitio web (myvaccine.fl.gov) donde los residentes elegibles pueden inscribirse para reservar su lugar y luego ser notificados cuando haya cupo disponible y estén listas las vacunas.

"El proceso de inscripción es engorroso y requiere mucho tiempo, incluso para los adultos más jóvenes que ayudan a sus padres o parientes mayores", expuso Johnson citado por el Nuevo Herald.

Con más de 38 millones de miembros, AARP es la organización de su tipo más grande del país y está dedicada a capacitar a los estadounidenses de 50 años en adelante para que elijan cómo vivir a medida que envejecen.

En Florida viven alrededor de 4,5 millones de personas mayores de 65 años, según datos oficiales.

El Departamento de Salud estatal informó hoy que la jornada anterior se realizaron 222.516 tests de coronavirus en todo el estado, con un 6,6 % de positividad, cifra muy por debajo a la de la de las pruebas del jueves que ascendió a 14,46 %.

En un sitio de pruebas rápidas como el Tropical Park, donde los resultados se ofrecen en 24 horas, este sábado se podía ver una larga fila de automóviles con personas que había solicitado una cita previa "on line", según pudo comprobar EFE.

Los tests, las vacunas, la cuarentena obligatoria y el seguimiento de contactos de infectados son la piedra angular en la que se basa el estado para combatir la pandemia.

Hoy se dio a conocer que la prestigiosa Academia de Tecnología y Ciencias Marítimas (MAST) de Virginia Key, en Miami, ha puesto en cuarentena a 25 maestros y más de 200 estudiantes después de que se reportaron al menos una docena de casos positivos esta semana, indicó el Miami Herald.

Esta escuela de enseñanza media cuenta con aproximadamente 1.500 estudiantes y 125 empleados.

Miami-Dade, epicentro de la pandemia, sumó hoy 2.505 casos y 28 fallecimientos, con acumulados de 370.642 y 4.845, respectivamente.