Fidel Martínez, el ecuatoriano que terminó su obra 11 meses antes de la final

En la imagen, el jugador ecuatoriano Fidel Martínez jugando para el Barcelona de Ecuador en febrero de 2020. EFE/Marcos Pin/Archivo

Redacción Deportes, 30 ene (EFE).- Como el cónsul romano Julio César en la batalla de Zela, el extremo ecuatoriano Fidel Martínez vino a la Copa Libertadores de 2020, vio impotente la eliminación de Barcelona en fase de grupos y venció como goleador, pese a que los ocho que anotó se completaron hace ya once meses y cuatro días.

El Flamante goleador de la edición 61 de la Libertadores no vino a la final que este sábado jugaron los brasileños Santos y Palmeiras en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Y si la vio fue a través de la televisión, con la tranquilidad de que su ventaja era suficiente para frustrar los deseos de Kaio Jorge, del Santos; y de Luiz Adriano y Rony, del Palmeiras, todos igualados con cuatro.

Entre el ecuatoriano y los tres finalistas brasileños quedó con siete dianas el colombiano del River Plate Rafael Santos Borré, y con seis el argentino de Boca Juniors Eduardo Salvio.

Boca Juniors y River Plate fueron precisamente los clubes que cayeron en las semifinales.

Fidel Martínez, que el 15 de febrero cumplirá 31 años, llegó a sus definitivos ocho goles el 26 de febrero del año pasado, es decir hace 339 días. A esa registro llegó con un doblete al Cerro Porteño paraguayo en el partido de vuelta de la tercera instancia, la previa a la fase de grupos en la que cayó el conjunto ecuatoriano.

El de Nueva Loja fichó por el Barcelona en diciembre de 2018 y permaneció en el club de Guayaquil hasta agosto de 2020. Entonces pasó al Shanghái Shenhua chino, pero en diciembre pasado hizo sus valijas para jugar en el Tijuana mexicano.

Martínez sucede en el palmarés histórico de la Copa Libertadores al delantero brasileño Gabriel Barbosa, quien marcó 9 dianas e impulsó la conquista del título del Flamengo.

El atacante de 23 años anotó los dos goles del 'Mengao' contra River Plate en la final jugada en el estadio Monumental de Lima, la primera a partido único en la sexagenaria historia del torneo.

- Clasificación de goleadores de la Copa Libertadores 2020:

Con 8: Fidel Martínez (antes Barcelona-ECU, hoy Tijuana-MEX)

Con 7: Rafael Santos Borré (COL-River Plate)

Con 6: Eduardo Salvio (Boca Juniors)

Con 4: Luiz Adriano y Rony (Palmeiras), Kaio Jorge (Santos), y Julián Álvarez (River Plate).

- Palmarés de goleadores:

AÑO GOLEADOR EQUIPO GOLES

1960 Alberto Spencer (ECU) Peñarol (URU) 7

1961 Osvaldo Panzutto (ARG) Santa Fe (COL) 4

1962 Coutinho (BRA) Santos (BRA) 6

Enrique Raymondi (ECU) Emelec (ECU) 6

Alberto Spencer (ECU) Peñarol (URU) 6

1963 José Sanfilippo (ARG) Boca Juniors (ARG) 7

1964 Mario Rodríguez (ARG) Independiente (ARG) 6

1965 Pelé (BRA) Santos FC (BRA) 8

1966 Daniel Onega (ARG) River Plate (ARG) 17

1967 Norberto Raffo (ARG) Racing Club (ARG) 13

1968 Tupaozinho (BRA) Palmeiras (BRA) 11

1969 Alberto Ferrero (URU) Wanderers (CHI) 8

1970 Francisco Bertocchi (URU) Liga de Quito (ECU) 9

1971 Raúl Castronovo (ARG) Peñarol (URU) 10

Luis Artime (ARG) Nacional (URU) 10

1972 Teófilo Cubillas (PER) Alianza Lima (PER) 6

Oswaldo Ramírez (PER) Universitario (PER) 6

Percy Rojas (PER) Universitario (PER) 6

Toninho (BRA) Sao Paulo (BRA) 6

1973 Carlos Caszely (CHI) Colo Colo (CHI) 9

1974 Fernando Morena (URU) Peñarol (URU) 7

Pedro V. Rocha (URU) Sao Paulo (BRA) 7

Terto (BRA) Sao Paulo (BRA) 7

1975 Fernando Morena (URU) Peñarol (URU) 8

Oswaldo Ramírez (PER) Universitario (PER) 8

1976 Palinha (BRA) Cruzeiro (BRA) 13

1977 Néstor Scotta (ARG) Deportivo Cali (COL) 5

1978 Néstor Scotta (ARG) Deportivo Cali (COL) 8

Guillermo La Rosa (PER) Alianza Lima (PER) 8

1979 Miltao (BRA) Guaraní (BRA) 6

Juan José Oré (PER) Universitario (PER) 6

1980 Waldemar Victorino (URU) Nacional (URU) 6

1981 Zico (BRA) Flamengo (BRA) 11

1982 Fernando Morena (URU) Peñarol (URU) 7

1983 Arsenio Luzardo (URU) Nacional (URU) 8

1984 Tita (BRA) Flamengo (BRA) 8

1985 Juan Carlos Sánchez (ARG) Blooming (BOL) 11

1986 Juan Carlos De Lima (URU) Deportivo Quito (ECU) 11

1987 Ricardo Gareca (ARG) América (COL) 7

1988 Arnoldo Iguarán (COL) Millonarios (COL) 5

1989 Carlos Aguilera (URU) Peñarol (URU) 10

Raúl Amarilla (PAR) Olimpia (PAR) 10

1990 Adriano Samaniego (PAR) Olimpia (PAR) 7

1991 Gaúcho (BRA) Flamengo (BRA) 8

1992 Palhinha (BRA) Sao Paulo (BRA) 7

1993 Juan Carlos Almada (ARG) U. Católica (CHI) 9

1994 Stalin Rivas (VEN) Minervén (VEN) 7

1995 Jardel (BRA) Gremio (BRA) 12

1996 Anthony De Ávila (COL) América (COL) 11

1997 Alberto Acosta (ARG) U. Católica (CHI) 11

1998 Sergio Joao (BRA) Bolívar (BOL) 10

1999 Víctor Bonilla (COL) Deportivo Cali (COL) 6

Fernando Baiano (BRA) Corinthians (BRA) 6

Gauchinho (BRA) Cerro Porteño (PAR) 6

Ruberth Morán (VEN) Est. Mérida (VEN) 6

Rubén Sosa (URU) Nacional (URU) 6

Martín Zapata (COL) Deportivo Cali (COL) 6

2000 Luizao (BRA) Corinthians (BRA) 14

2001 Lopes (BRA) Palmeiras (BRA) 9

2002 Rodrigo Mendes (BRA) Gremio (BRA) 10

2003 Marcelo Delgado (ARG) Boca Juniors (ARG) 9

Ricardo Oliveira (BRA) Santos (BRA) 9

2004 Luis Fabiano (BRA) Sao Paulo (BRA) 8

2005 Santiago Salcedo (PAR) Cerro Porteño (PAR) 9

2006 Aloisio (BRA) Sao Paulo (BRA) 5

Félix Borja (ECU) El Nacional (ECU) 5

José Luis Calderón (ARG) Estudiantes LP (ARG) 5

Agustín Delgado (ECU) Liga de Quito (ECU) 5

Sebastián Ereros (ARG) Vélez Sarsfield (ARG) 5

Ernesto Farías (ARG) River Plate (ARG) 5

Fernandao (BRA) Internacional (BRA) 5

Marcinho (BRA) Palmeiras (BRA) 5

Daniel Montenegro (ARG) River Plate (ARG) 5

Nilmar (BRA) Corinthians (BRA) 5

Mariano Pavone (ARG) Estudiantes LP (ARG) 5

Jorge Quinteros (ARG) U. Católica (CHI) 5

Patricio Urrutia (ECU) Liga de Quito (ECU) 5

Washington (BRA) Palmeiras (BRA) 5

2007 Salvador Cabañas (PAR) América (MEX) 10

2008 Salvador Cabañas (PAR) América (MEX) 8

Marcelo Martins M. (BOL) Cruzeiro (BRA) 8

2009 Mauro Boselli (ARG) Estudiantes (ARG) 8

2010 Thiago Ribeiro (BRA) Cruzeiro (BRA) 8

2011 Roberto Nanni (ARG) Cerro Porteño (PAR) 7

Wallyson (BRA) Cruzeiro (BRA) 7

2012 Matías Alustiza (ARG) Deportivo Quito (ECU) 8

Neymar (BRA) Santos (BRA) 8

2013 Jo (BRA) Atlético Mineiro (BRA) 7

2014 Nicolás Oliveira (URU) Defensor Sporting (URU) 5

Julio dos Santos (PAR) Cerro Porteño (PAR) 5

2015 Gustavo Bou (ARG) Racing Club (ARG) 8

2016 Jonathan Calleri (ARG) Sao Paulo (BRA) 9

2017 José Sand (ARG) Lanús (ARG) 9

2018 Miguel Ángel Borja (COL) Palmeiras (BRA) 9

Wilson Morelo (COL) I Santa Fe (COL) 9

2019 Gabriel Barbosa (BRA) Flamengo (BRA) 9

2020 Fidel Martínez (ECU) Barcelona (ECU) 8