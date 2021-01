España.- La presidenta de la Comunidad de Madrid equipara el socialismo al independentismo: "Pretenden la sumisión"

30/01/2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de la campaña del PP para las elecciones catalanas del 14F, en Barcelona CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID OLLER - EUROPA PRESS



Critica las restricciones: "Es un delito, con el clima que tenéis, tener todo cerrado"



BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha equiparado el socialismo al independentismo catalán alegando que el candidato del PSC, Salvador Illa, considera que hay que hundir a Cataluña para ganarse el apoyo de los partidarios de la secesión, según ella: "Pretenden la sumisión y la dependencia" de la ciudadanía.



En un acto este sábado en Barcelona para arropar al candidato a las elecciones catalanas Alejandro Fernández, la popular ha lamentado que Illa "cambió completamente su trato hacia la Comunidad de Madrid" como ministro de Sanidad, cuando supo que iba a disputar la Presidencia de la Generalitat.



"El único logro que tiene Illa es ser catalán", y ha advertido de la profunda equivocación que supone para los votantes no independentistas, en su opinión, optar por el PSC.



El PP debe buscar, ha dicho, que esos votantes "vuelvan a casa" para convertirse en el nexo del centroderecha constitucional bajo el liderazgo de Alejandro Fernández.



Ayuso ha añadido que los partidos de ámbito estatal han tenido parte de culpa de los eventos políticos que han sucedido en Cataluña: en su opinión, desde Madrid se "han dejado de dar muchas batallas" por cuestiones de aritmética electoral, algo que, ha dicho, no va a volver a suceder.



GESTIÓN DE LA PANDEMIA



La presidenta ha deplorado la gestión de la pandemia de Covid-19 de los gobiernos central y catalán, que ha provocado, en su opinión, la ruina de muchos negocios por unos cierres masivos que, según ella, no han servido para nada: "Es un delito, con el clima que tenéis en Cataluña, tener todo cerrado, la gente en sus casas, arruinada, y decir que es la manera de sortear una epidemia".



Ayuso ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez "no hará nada" en relación a la pandemia hasta que pasen las elecciones, por todos los esfuerzos que ha puesto en juego, según ha dicho, en los comicios catalanes; empezando por encargar al entonces ministro de Sanidad el liderazgo de la candidatura del PSC.



FISCALIDAD



Ayuso también ha criticado los impuestos propios de Cataluña, ha contrastado su presión fiscal con la de Madrid, de la que ha asegurado que es libertad --en sus palabras-- y ha cuestionado: "¿Quién roba a quién?".



"Durante mucho tiempo, el negocio del independentismo sí que ha robado a manos llenas en Cataluña, a través de una mafia que se ha dedicado a expoliar a las clases medias y a los trabajadores", ha sostenido.