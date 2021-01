Eric García "seguramente vendrá la temporada que viene", afirma Koeman

El entrenador holandés del FC Barcelona, Ronald Koeman, deslizó este sábado en rueda de prensa que el joven defensa catalán del Manchester City, Eric García, con quien el club catalán está en negociaciones, según la prensa, "seguramente vendrá la temporada que viene", al Barça.

"He hablado con Pep (Guardiola, técnico del City) para felicitarlo por sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric García porque no es mi trabajo. Sabemos que seguramente vendrá la temporada que viene y si no es posible para este enero lo aceptaremos y seguiremos adelante", indicó Koeman en rueda de prensa el sábado antes del partido de su equipo contra el Athletic Bilbao, el domingo (20h00 GMT) en 21ª jornada de LaLiga.

"Ya he dicho varias veces que es una temporada donde estamos cambiando cosas, optamos por jugadores jóvenes. Hoy en día el Barça no está por ganar muchas cosas porque mejoramos pero hay que ser realista de donde venimos y de los cambios que hemos hecho. No depende de un jugador solo para decir si luchamos o no. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar pero hay que ser realista", añadió en referencia a Eric García.

El FC Barcelona está actualmente administrado por un comité de gestión transitorio, cuando las elecciones por la presidencia del club fueron aplazadas al 7 de marzo debido a la pandemia.

Según la prensa catalana, los tres candidatos oficiales (Joan Laporta, Victor Font y Toni Freixa) fueron sondeados por el comité de gestión transitorio para saber cuál es su posición respecto al fichaje de Eric García, cuando el club atraviesa un período delicado financieramente, pero no dieron su acuerdo para traer al defensa central de 20 años formado en el Barça en este mercado de enero.

Pese a que el Barcelona no vive su mejor momento en la liga española y le espera una dura eliminatoria en octavos de Champions con el París Saint Germain, Koeman optó por un mensaje realista.

"Sabemos nuestra situación en la Liga, con una distancia de puntos bastante grande. Está complicado pero hasta el día que es posible intentaremos ganar nuestros partidos, no hay otro remedio", afirmó Koeman.

"En cuanto a la Champions hay más equipos. No hay un favorito claro en esta competición. tendremos dos partidos contra el París e intentaremos pasar. Nuestro trabajo es analizar los partidos y ver cómo podemos ganar. La ambición debe ser ganar títulos pero hay que ser realista", añadió el holandés.

