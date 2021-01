Emprendimientos bogotanos levantan inversiones por 650 millones de dólares

En la imagen un registro del director ejecutivo de Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez, quien indicó que "en general, el ecosistema emprendedor de la ciudad fue resiliente ante las adversidades planteadas por la pandemia en 2020". EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 30 ene (EFE).- Emprendimientos basados en Bogotá lograron inversiones por 650 millones de dólares en 2020, un tercio de lo que las "startups" de la ciudad habían logrado en la última década, según cifras preliminares analizadas por el equipo de Investigaciones e inteligencia de mercados de Invest in Bogota.

"En general, el ecosistema emprendedor de la capital fue resiliente ante las adversidades planteadas por la pandemia en 2020", expresó el director ejecutivo de la agencia de promoción Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez.

Agregó: "La fortaleza del ecosistema, basada en gran parte en el capital humano, permitió que muchos negocios identificaran oportunidades y se ajustaran rápidamente a las necesidades del mercado".

Igualmente, afirmó que los emprendimientos de Bogotá "empezaron a estar bajo el reflector nuevos sectores con una oferta relevante" como "edtech, healthtech y proptech, que, aunque ya contaban con una dinámica en años anteriores, resaltaron más como opciones de acceso a servicios ante las dificultades generadas por el distanciamiento".

ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO

El año pasado Invest in Bogotá comenzó su labor de articulación del ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad y como parte de esta iniciativa hizo dos convocatorias para tratar de fortalecerlo y dar visibilidad a las "startups" locales.

Con ello, apoyó a más de 100 emprendimientos y generó una red de contactos, mientras que otros actores -como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Secretaría de Desarrollo Económico- llevaron a cabo estrategias para impulsar la formalización empresarial y simplificación de trámites para la creación de compañías.

EMPRENDIMIENTOS QUE LEVANTARON CAPITAL

Entre los emprendimientos que lograron inversiones en 2020 está Logysto, una compañía logística que el año pasado realizó una ampliación de la ronda semilla por tres millones de dólares.

"Durante 2020 crecimos aproximadamente 12 veces. Pasamos de tener operaciones en tres ciudades a 10 en Colombia, crecimos en líneas de negocio, ahora transportamos varios formatos de tamaño incluyendo televisores", destacó la compañía.

También aparece Frubana -que tiene presencia en Colombia, México y Brasil- y trabaja en conectar a comercios, restaurantes y hogares con productos del campo.

En 2020 anunciaron que lograron 25 millones de dólares a través de diferentes vehículos de inversión.

Igualmente está Ubits, una plataforma de capacitaciones corporativas que anunció en 2020 que la Universidad de Stanford se sumó como inversionista.

Invest in Bogota buscará este año impulsar iniciativas como la creación de un observatorio de emprendimiento, así como "la estructuración de un programa de softlanding para emprendimientos internacionales, la promoción de la ciudad como un espacio para el desarrollo y la innovación".

OTRAS CIFRAS

Una encuesta realizada por esa agencia, en la que participaron 248 emprendimientos, señala que la mayor concentración de emprendedores se ubica en el rango de edades entre 33 y 42 años, con un 37,5 %, seguido por los que tienen entre 28 y 32 años con un 17,34 %.

De otro lado, la encuesta permitió identificar que los servicios de Tecnologías de la Información (TI) están a la cabeza de los emprendimientos con un 23,7 %, seguidos de los servicios de negocio y consultoría (18,5 %), industrias creativas (8,8 %), industrias manufactureras (7,6 %) y comercio (6 %).

"El 44,4 % de los emprendedores encuestados catalogan sus empresas como de alto impacto o escalable (...) Además, en cuanto a participación femenina, sobre el total de los emprendimientos encuestados, más del 70 % cuenta con al menos una mujer dentro de su junta directiva", agregó la información.