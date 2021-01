El Ulster queda exento de los controles de la UE a la exportación de vacunas

Vista de la frontera con la República de Irlanda en la localidad norirlandesa de Forkhill. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Bruselas, 30 ene (EFE).- El mecanismo europeo que exige a las farmacéuticas en territorio comunitario una autorización para poder exportar vacunas a terceros países, que entró en vigor este sábado, no implicará controles entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, precisó la Comisión Europea en un comunicado.

El objetivo del instrumento es "combatir la actual falta de transparencia" en las exportaciones fuera de la UE y la Comisión Europea asegurará que el Protocolo de la República de Irlanda y e Irlanda del Norte "no se vea afectado".

Para rebajar las tensiones con Londres, Bruselas enfatiza que la Comisión "no está activando la cláusula de salvaguarda" del acuerdo comercial alcanzado en Nochebuena pasada con el Reino Unido y que la Unión Europa aún tiene pendiente de ratificación por la Eurocámara.

No obstante, advierte de que "si el tránsito de las vacunas y sustancias activas hacia terceros países es objeto de abusos para eludir los efectos del sistema de autorización, la UE considerará la utilización de todos los instrumentos a su disposición".

La Comisión tiene previsto publicar hoy la normativa sobre este documento, una vez haya sido adoptado.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, acordaron en una conversación el viernes por la noche el "principio" de que no debe haber restricciones a la exportación de vacunas cuando las farmacéuticas cumplan con sus responsabilidades contractuales.

"Hemos acordado el principio de que no debe haber restricciones a la exportación de vacunas por parte de las empresas cuando cumplan con sus responsabilidades contractuales", tuiteó Von der Leyen, tras mantener "conversaciones constructivas", dijo, con el jefe del Gobierno del Reino Unido.

Desde este sábado hasta el 31 de marzo, las autoridades aduaneras de la Unión Europea pueden bloquear las exportaciones de vacunas fabricadas en la UE en virtud del mecanismo de control adoptado por la Comisión Europea.

La medida afectará solo a las vacunas de aquellos laboratorios con los que la Comisión firmó, en nombre de los Veintisiete, acuerdos de compra anticipada.

Se trata de Pfizer-BioNTec, Moderna y AstraZeneca, cuyas vacunas ya han sido autorizadas en la UE, además de Johnson & Johnson, Sanofi-GSK y CureVac, con las que Bruselas negoció 2.300 millones de dosis en total.

Bruselas, que temía que AstraZeneca estuviese entregando al Reino Unido dosis que correspondían a los Veintisiete, quiere controlar cuántas vacunas se producen y a qué países se destinan, tras haber financiado por adelantado el desarrollo de las mismas con 2.900 millones de euros en total.

Este mecanismo de control de exportaciones ha sido considerado contraproducente por las farmacéuticas y ha causado malestar en el Reino Unido, especialmente en Irlanda del Norte.

Un asunto del que la jefa del Ejecutivo comunitario también habló este viernes con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, para "acordar una forma satisfactoria de introducir un mecanismo de autorización de exportación para las vacunas" de covid-19, informó Von der Leyen también en su cuenta en Twitter.

En un comunicado, Martin había informado también de esa conversación en la que expresó a Von der Leyen sus "preocupaciones" ante esta nueva situación que la ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, tachó de "acto de hostilidad".

"Están tratando de detener el suministro de vacunas, unas vacunas diseñadas para salvar vidas en el Reino Unido", afirmó en un vídeo divulgado en las redes sociales Foster, que conversó con el primer ministro británico para pedirle una "respuesta robusta".

El ministro del Gabinete británico, Michael Gove, "número dos" del Ejecutivo de Johnson, contactó, por su parte, con el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic para "expresar la preocupación del Reino Unido sobre la falta de notificación por parte de la UE sobre sus acciones en relación con el protocolo para Irlanda del Norte", señaló en un comunicado Downing Street, despacho oficial del jefe de Gobierno.

Por su parte, la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas (EFPIA) expresó su rechazo a la medida en un comunicado en el que asegura que esta medida "desproporcionada" no ayudará a solucionar las reducciones temporales en las cantidades de vacunas que se entregan a la UE.