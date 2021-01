El propietario de los Mets cierra su cuenta de Twitter por presuntas amenazas

En la imagen, el nuevo dueño de los Mets de Nueva York, Steve Cohen. EFE/Justin Lane

Nueva York (EE.UU.), 30 ene (EFE).- Steve Cohen, nuevo propietario de los Mets de Nueva York, anunció este sábado que ha cerrado su cuenta de Twitter debido a supuestas amenazas de muerte contra él y miembros de su familia.

"Disfruté el ir y venir con los aficionados de los Mets en Twitter, algo que desafortunadamente fue superado esta semana por información errónea no relacionada con los Mets que llevó a nuestra familia a recibir amenazas personales", explicó Cohen en un comunicado.

"Me voy a tomar un descanso por ahora. Tenemos otras formas de escuchar sus sugerencias y mantener el compromiso de hacerlo", añadió.

Aclaró que "los eventos de esta semana no afectan de ninguna manera" sus esfuerzos para "poner un equipo de campeonato en el campo".

La decisión de Cohen ha sido motivada por un conflicto entre inversores independientes y fondos de cobertura.

Los comerciantes diarios, movilizados en Reddit, han invertido todo el dinero que pueden encontrar en las acciones del minorista de videojuegos GameStop y algunas otras compañías con problemas económicos.

Su compra ha elevado los precios de las acciones de esas empresas e infligido enormes pérdidas a los fondos de cobertura que habían apostado por la caída de las acciones caerían.

El fondo de cobertura de Cohen, Point72, se unió a Citadel, que invirtió 2,75 millones de dólares en Melvin Capital, otro fondo de cobertura.

Melvin Capital tomó una enorme posición en GameStop, que debió volver a comprar las acciones a precios inflados. Cohen ayudó a rescatar a Melvin Capital después de que sufrió pérdidas importantes en el intento de venta en corto.

Entre tanto, los seguidores de los Mets preguntaron a Cohen si sus pérdidas potenciales afectarían la nómina del equipo de béisbol.

Point72 Asset Management de Cohen se involucró cuando hizo una infusión de 750 millones en Melvin Capital Management, un fondo de cobertura que había apostado fuertemente contra GameStop y provocó la ira de los usuarios de Reddit.

GameStop se disparó casi un 70 por ciento el viernes para cerrar en 325 dólares.

Durante las últimas tres semanas, la acción ha generado una asombrosa ganancia de 1.600 por ciento. El peligro para los operadores diarios es que, en cualquier momento, las acciones podrían colapsar.

Cohen tomó una participación por primera vez en los Mets en 2012. El año pasado, obtuvo el 95 por ciento de la propiedad en un acuerdo que valoró al club en 2.4 mil millones, un precio de venta récord para un equipo de Grandes Ligas.