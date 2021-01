El Papa:"Nada de concesiones a quien intenta presentar catequesis que no está de acuerdo con Magisterio de la Iglesia"

28/01/2021 El Papa Francisco ESPAÑA EUROPA MADRID PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD DISCOVERY+



ROMA, 30 (EUROPA PRESS)



El Papa ha pedido nuevos instrumentos de evangelización si bien ha alertado del peligro que entraña "presentar una catequesis que no está de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia" y no seguir el camino marcado por el Concilio Vaticano II.



"El Concilio es el Magisterio de la Iglesia. O estás con la Iglesia y por lo tanto sigues el Concilio, y si no sigues el Concilio o lo interpretas a tu manera, a tu voluntad, no estás con la Iglesia. Debemos ser exigentes y estrictos en este punto", ha manifestado el Papa en un discurso dirigido a los miembros de la Oficina de Catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).



Así Francisco ha señalado que el contenido del Concilio Vaticano II "no debería ser negociado" y ha recordado la actitud de un grupo de obispos que después del Concilio se fueron para continuar con lo que llamaban la "verdadera doctrina" y se creían "los verdaderos católicos" y hoy "ordenan mujeres".



"La actitud más estricta de custodiar la fe sin el Magisterio de la Iglesia, te lleva a la ruina. Por favor, nada de concesiones a los que intentan presentar una catequesis que no está de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia", ha considerado.



En su alocución que coincide con el 60° aniversario del inicio de la actividad del organismo destinado a ayudar a la Iglesia italiana precisamente en el ámbito de la catequesis después del Concilio Vaticano II, el Papa ha reivindicado el papel de los laicos catequistas.



"No existe una verdadera catequesis sin el testimonio de hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Quién de nosotros no recuerda al menos a uno de sus catequistas? Yo lo recuerdo. Recuerdo a la religiosa que me preparó para mi primera comunión y que me hizo tanto bien", ha dicho el Papa. De este modo ha señalado que los mensajeros del Evangelio son "a menudo laicos, que se ponen en juego con generosidad para compartir la belleza de haber encontrado a Jesús". Para el Papa es importante que se sepa revelar el amor de Dios, "antes que toda obligación moral y religiosa" y que "no se imponga, sino que tenga en cuenta la libertad".



Para ello - ha dicho el pontífice- el que evangeliza debe expresar "cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena".



Y hablando del catequista, Francisco ha añadido de paso que "la fe debe transmitirse en dialecto", explicando que se refería al "dialecto de la cercanía", el dialecto que entienden las personas a las que se dirige.



Así ha reflexionado: "No debemos tener miedo de hablar el lenguaje de las mujeres y de los hombres de hoy. Sí, hablar la lengua fuera de la Iglesia: de esto, debemos tener miedo. No debemos tener miedo de hablar el lenguaje de la gente. No debemos tener miedo de escuchar sus preguntas, independientemente de las que sean, sus preguntas no resueltas, de escuchar sus fragilidades y sus incertidumbres: de esto no tenemos miedo. No debemos tener miedo de desarrollar nuevos instrumentos".