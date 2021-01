El noruego Hovland es el nuevo líder; Rahm, segundo a un golpe

En la imagen el joven noruego Viktor Hovland. EFE / EPA / ETIENNE LAURENT

La Jolla (California, EE.UU.), 29 ene (EFE).- El joven noruego Viktor Hovland se convirtió este viernes en el nuevo líder del torneo Farmers Insurance Open, del PGA Tour, al completar la segunda ronda con 65 golpes (-7) para sumar 135 (-9).

El español Jon Rahm, con 136 golpes (-8), encabeza un grupo de seis jugadores que comparten el segundo puesto, entre los que se encuentran cuatro estadounidenses, incluido Patrick Reed, que había llegado a la segunda ronda como colíder, y el australiano Adam Scott.

Después de que la jornada tuviera que suspenderse durante más de una hora por las inclemencias meteorológicas en el campo municipal Torrey Pines South, de La Jolla (California), Hovland, de 23 años, acabó su recorrido con su octavo birdie de la jornada, que le iba a dejar al frente de la clasificación tras mejorar 47 puestos en la tabla.

Hovland, que vive en Stillwater, donde jugó con la Universidad de Oklahoma State, dijo que ha estado practicando allí recientemente.

"Eso me ayudó esta semana. Hacía mucho frío, obviamente llovió y granizo, así que ser noruego creo que también ayuda", comentó Hovland al concluir el recorrido. "Jugué realmente sólido e hice algunos putts".

El nuevo líder solo cometió un bogey en el par 4 del hoyo 15, que luego recuperó con el birdie del 18.

Rahm, segundo en la clasificación mundial, mejoró sensiblemente su rendimiento respecto a la primera jornada al entregar una tarjeta 67 golpes (-5), que antes del birdie del hoyo 18 de Hovland lo mantuvo al frente de la clasificación provisional.

El golfista español de 26 años, que busca su primer título en la nueva temporada del PGA, mostró que está en un buen momento de forma con brillantes golpes desde el tee y muy acertado con el putt.

"Esas calles son lo suficientemente estrechas como están. Cuando comienzas a sumar el viento lateral, simplemente no es divertido", declaró Rahm al concluir el partido. "No puedo destacar lo difícil que puede llegar a ser".

Rahm indicó que "el norte es más fácil. El sur hoy estuvo brutal, quiero decir absolutamente brutal. Cada golpe cuenta. Incluso estando en la calle, algunos golpes no son fáciles y con este viento y lluvia entrando y saliendo, para aquellos que hoy jugamos en el norte fuimos realmente afortunados de haber competido en ese campo".

El mexicano Carlos Ortiz también tuvo una brillante actuación para convertirse el único jugador latinoamericano que consiguió superar el corte, establecido en (-1), al sumar 140 golpes (-4) y compartir el vigésimo primer puesto con otros siete jugadores tras remontar 67 puestos.

Ortiz completó el recorrido con un registro de 68 golpes (-4) al estar perfecto en la primera mitad cuando logró hacer cuatro birdies, mientras que en los últimos nueve hoyos hizo en todos el par.

"Ha sido un buen resultado tal y como se dieron los elementos climatológicos en el campo, por lo que me siento muy satisfecho de poder llegar al fin de semana con opciones de luchar al título", comentó Ortiz.

El resto de los seis golfistas latinoamericanos que entraron al torneo, encabezados por los argentinos Emiliano Grillo, Nelson Ledesma y Fabián Gómezno, junto al puertorriqueño Rafael Ramos, el venezolano Jhonattan Vegas y el colombiano Camilo Villegas, no pudieron superar el corte.E