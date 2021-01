El incendio en un hospital de Chile obliga a evacuar a pacientes covid-19 intubados

Con 718.749 infectados y 18.257 muertos desde marzo, Chile lleva desde diciembre sumido en una segunda ola, con más de 4.000 casos diarios, una cifra que se asemeja a las de junio y julio, cuando el país pasó el primer gran pico de la pandemia y estuvo al borde del colapso sanitario. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 30 ene (EFE).- Un incendio en un hospital de Santiago obligó este sábado a evacuar a una treintena de pacientes con covid-19 y trasladarlos a otros centros de la ciudad, en una operación de extrema dificultad, pues al menos ochos están intubados, en estado crítico y requieren ventilación mecánica.

"Han sido trasladados en camillas con ventiladores portátiles. Nadie ha muerto. Todos los traslados han sido con mucha calma", indicó a las puertas del centro el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.

El fuego en el Hospital San Borja Arriarán, en el centro de la capital, se originó cerca de las 7.00 hora local (10.00 GMT) y la Fiscalía se encuentra investigando las causas del mismo, aunque todo apunta a que se debe a un cortocircuito.

Las llamas, que ya se encuentran controladas, no afectaron a ningún sector con pacientes, pero sí se vieron damnificadas el área de calderas, instalaciones eléctricas y otros servicios del hospital.

Familiares de los ingresados se agolparon a las puertas del centro nada más enterarse del fuego y los medios locales mostraron algunas escenas de pánico.

"El hospital, lo más probable, es que hoy no se encuentre operativo", indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, quien explicó que el resto de pacientes sin covid-19 también serán reubicados en otros centros.

Con 718.749 infectados y 18.257 muertos desde marzo, Chile lleva desde diciembre sumido en una segunda ola, con más de 4.000 casos diarios, una cifra que se asemeja a las de junio y julio, cuando el país pasó el primer gran pico de la pandemia y estuvo al borde del colapso sanitario.

Para evitar la propagación del virus, más del 20 % de la población del país se encuentra bajo régimen de cuarentena total en más de 50 barrios, la mayor parte de ellos en zonas turísticas del sur del país que han recibido un mayor flujo de personas por la llegada de la temporada estival y las vacaciones.

En la capital, en la que viven más de 7 millones de personas, rige una cuarentena los fines de semana en la mayor parte de los barrios y la actividad comercial no esencial está restringida a los días de semana.

Chile, que comenzó la inoculación el pasado 24 de diciembre y ha aprobado las vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, tiene como objetivo inmunizar a toda la población de riesgo (cerca de 5 millones de personas) en el primer trimestre de 2021 y al resto, en los seis primeros meses del año.