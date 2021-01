El City aminora marchas, pero refuerza su liderato

EFE/EPA/Michael Regan

Londres, 30 ene (EFE).- El Manchester City reforzó su liderato al frente de la Premier League con una victoria por la mínima (1-0) ante el colista, el Sheffield United.

Los Sky Blues llegaban tras una goleada por 0-5 ante el West Bromwich Albion, pero bajaron marchas para medirse en casa al colista de la liga y un gol en la primera parte fue suficiente para amarrar los tres puntos.

Fue en el minuto 9 cuando una gran jugada iniciada por Ferran Torres, que se tuvo que deshacer de dos jugadores para poder encontrar posición de pase, dejó solo a Gabriel Jesús frente al arco.

A puerta prácticamente vacía, el brasileño hizo el primer y único tanto del partido y es que al City no le hizo falta mucho más para doblegar a los 'Blades'.

Mientras los de Guardiola se contentaban con tocar en la frontal y manejar a su antojo la pelota, el Sheffield United confiaba en algún despiste de su rival, como ya le ocurrió ante el Manchester United, pero esta vez no hubo fortuna para ellos.

En los últimos minutos sí apretó el City para evitar sorpresas en la recta final, pero no estuvo acertado de cara al gol y el tanto de Gabriel Jesús fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en el Etihad Stadium.

Con los mismos partidos disputados, el City le saca cuatro puntos al Manchester United, segundo en la tabla, y siete al Liverpool, que va cuarto.

El Sheffield United dormirá una jornada más como el colista de la tabla, a diez puntos de la salvación.