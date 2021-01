EEUU.- La congresista Greene alardea del apoyo de Donald Trump

29/01/2021 EEUU.- La Casa Blanca no contestará a la congresista acusada de amenazas para evitar la difusión de "conspiraciones". La flamante miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano Marjorie Taylor Greene ha alardeado este sábado del "apoyo" del expresidente Donald Trump tras las críticas por sus posturas radicales desde el del Partido Demócrata pero también desde las voces republicanas moderadas después de defender la violencia contra los demócratas. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ROD LAMKEY - CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La flamante miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano Marjorie Taylor Greene ha alardeado este sábado del "apoyo" del expresidente Donald Trump tras las críticas por sus posturas radicales desde el del Partido Demócrata pero también desde las voces republicanas moderadas después de defender la violencia contra los demócratas.



"¡He mantenido una conversación telefónica estupenda con mi presidente favorito de todos los tiempos, el presidente Trump! Estoy muy agradecida por su apoyo y lo más importante: la gente de este país es leal al 100 por cien a él porque él es leal al 100 por cien a la gente y al Estados Unidos primero", ha publicado Greene en Twitter.



El equipo de Trump consultado por el diario 'The Hill' no ha querido comentar esta conversación telefónica.



Greene ha sido objeto de duras críticas porque han salido a la luz comentarios que publicó en 2018 en redes sociales en la que afirmó que "se está preparando" en respuesta a un mensaje defendiendo la necesidad de asesinar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y al expresidente Barack Obama.



En enero de 2019 dio "me gusta" a un comentario en Facebook en el que se defendía que "sería más rápida una bala" contra la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.



Anteriormente ha realizado declaraciones polémicas sobre los musulmanes o los judíos y ha defendido la teoría de la conspiración del grupo QAnon que vincula al Partido Demócrata con una red de prostitución satánica.



Este mismo sábado, Greene ha cargado contra Pelosi. "El enemigo está dentro y ese enemigo es una podredumbre venenosa socialista", ha afirmado.



Algunas voces especulan ya con su expulsión de la Cámara de Representantes, lo que requiere una mayoría de dos tercios muy improbable con la aritmética pese a la mayoría demócrata.