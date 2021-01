Ecuador.- El CNE de Ecuador analiza postergar las elecciones al Parlamento Andino por retrasos en impresión de papeletas

A una semana de las elecciones asegura estar analizando "jurídicamente" la posibilidad



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) no descarta la posibilidad de suspender o aplazar los comicios del próximo 7 de febrero en los que se elegiría a los miembros del Parlamento andino debido a un retraso en la impresión de las papeletas.



Así lo ha asegurado la presidenta del CNE, Diana Atamaint, que ha subrayado que el ente electoral está "analizando jurídicamente" la posibilidad de aplazarlas, "sin embargo no se ha dicho la última palabra con respecto a la elección de parlamentarios andinos". El 7 de febrero también están convocadas elecciones presidenciales y legislativas.



"Los tiempos están muy ajustados, pero el CNE está buscando todos los mecanismos para llegar a las elecciones con todas las dignidades", ha explicado Atamaint.



El retraso en la impresión de las papeletas, y por tanto la incertidumbre sobre la posibilidad de celebrar los comicios parlamentarios, se debe a que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha admitido este viernes a trámite un recurso subjetivo contencioso presentado por el movimiento Justicia Social relacionado con la inscripción de sus candidatos al Parlamento Andino.



Justicia Social busca que el CNE amplíe el plazo otorgado en un principio para la inscripción de sus candidatos, por lo que hasta que se resuelva esta nuevo enfrentamiento entre ambos organismos electorales, la impresión de papeletas se mantendrá en suspenso.



En este sentido, el CNE emitió una sentencia el pasado 20 de enero en el que daba un día de plazo al partido político para presentara la solicitud de inscripción de sus candidatos, en respuesta a una orden emitida por el TCE.



Ante el poco tiempo otorgado, Justicia Social demandó una ampliación del plazo, que fue rechazada por el órgano electoral para poder llegar a la celebración de los comicios. Ante esta negativa, el movimiento ha recurrido al TCE.



La aceptación a trámite de dicho recurso implicaría, al menos, 15 días para su resolución, por lo que los plazos no alcanzarían para el 7 de febrero. Así, no se descarta que la elección de los parlamentarios andinos se lleve a cabo en la segunda vuelta electoral presidencial, convocada para el 11 de abril.



La impresión de las papeletas para la contienda electoral, así como para los cargos de asambleístas nacionales y provinciales, está completada al 100 por cien, de hecho los kits electorales ya se han enviado al exterior para la votación en otros países, sin las papeletas para el Parlamento Andino.



Entre las reacciones a esta posibilidad de aplazar las elecciones parlamentarias, el expresidente Rafael Correa, ha asegurado que de producirse esta decisión sería porque el candidato Andrés Arauz, al que él respalda, encabeza la lista de favoritos para ganar la contienda electoral.



Así lo ha asegurado en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que "hay una alerta muy seria de que CNE está reunido para suspender elecciones, porque Arauz gana". Ha incidido, además, que esta situación coincide con la reunión entre el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente, Lenín Moreno.



La reunión, según Correa, sería para "obtener el visto bueno, y la amenaza de que, si no lo hacían, los consejeros serían destituidos el día de mañana".