Cuba marca un nuevo máximo con 910 casos de covid-19 y endurece las medidas de entrada al país

La Habana, 30 ene (EFE).- Cuba registró este sábado otro máximo de contagios diarios de covid-19 con 910 casos y anunció el endurecimiento de las medidas en sus fronteras desde el 6 de febrero, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para viajeros en centros estatales y hoteles.

El país, que mantuvo a raya la pandemia durante buena parte del 2020 y suma hasta la fecha 25.674 positivos, atraviesa una tercera ola de la enfermedad que ha dejado en lo que va de enero once récords diarios y más fallecidos en 30 días que en los siete meses anteriores juntos.

Autoridades del Instituto Nacional para la Aeronáutica Civil avanzaron que desde el 6 de febrero los viajeros serán trasladados a centros de aislamiento -hoteles en el caso de turistas y cubanos no residentes, quienes deberán asumir el coste de su estancia-.

Esta medida ya se aplicó entre marzo y octubre pasados, mientras los aeropuertos permanecieron cerrados a los vuelos comerciales, y se sustituyó por el aislamiento domiciliario y la aplicación de dos PCR -uno en frontera y otro a los cinco días de la llegada- cuando la mayoría del país entró en la etapa de "nueva normalidad".

Precisamente el Gobierno cubano atribuye la nueva oleada de contagios al incumplimiento de la cuarentena en las viviendas por parte de los viajeros llegados en noviembre y diciembre, una vez que reabrieron los aeropuertos, y también al relajamiento de las medidas de prevención durante las fiestas de fin de año.

Cuba ya había reforzado las medidas de contención en frontera a principios de enero, cuando restringió la llegada de vuelos desde Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Haití y Bahamas, y comenzó a exigir un PCR negativo para entrar al país.

Hoy se anunció la suspensión de los vuelos con Haití y una nueva reducción de las frecuencias de llegada desde los restantes cinco países, a los que se suman Colombia y Jamaica.

También se mantienen suspendidas las conexiones con Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.

En hospitales cubanos hay ingresadas hoy 11.684 personas: 5.100 casos activos -21 en estado crítico y 24 graves-, 4.080 con síntomas sospechosos y 2.504 en vigilancia epidemiológica.

Los 910 casos de la última jornada, de los que 847 son autóctonos y 63 importados, se detectaron a partir de 16.529 pruebas PCR.

El número total de fallecidos con el nuevo coronavirus se elevó a 213 al registrarse tres nuevas muertes en las últimas horas.

La Habana y la provincia oriental de Guantánamo se mantienen como las zonas con más incidencia, con 415 y 130 nuevos casos hoy, respectivamente, seguidas por Santiago de Cuba, con 90.

En buena parte del país se reimpusieron este mes medidas de contención, entre ellas el cierre de los centros educativos, bares, restaurantes y playas, así como restricciones en el horario del transporte público y limitación de las conexiones interprovinciales.

Cuba desarrolla cuatro candidatos a vacunas para la covid-19, pero de momento están en una fase intermedia de ensayos clínicos y el Estado no ha adquirido dosis en el mercado internacional.

Autoridades de salud cubanas anunciaron que producirán hasta 100 millones de dosis de su vacuna autóctona en los próximos meses, lo que cubriría la inmunización del total de la población cubana (11,2 millones) y posibilitaría la exportación a terceros países.