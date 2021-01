Coronavirus.- Israel entregará 5.000 dosis de la vacuna a la Autoridad Palestina

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Israel ha asignado 5.000 dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech contra la COVID-19 a la Autoridad Palestina, según han confirmado altos responsables palestinos, después de semanas de críticas al Gobierno israelí por su negativa a facilitar el fármaco a la población de los territorios que ocupa.



Las fuentes del diario israelí 'Yedioth Aharonoth' estiman que la remesa llegará a la capital de Cisjordania, Ramala, a principios de la semana que viene.



Un total de 178.516 palestinos han padecido el coronavirus, de los cuales 2.010 han sucumbido a la enfermedad, según los datos del Ministerio de Sanidad palestino.



El ministro de Sanidad israelí, Yuli Edelstein, defendió el pasado domingo que se dé prioridad a los ciudadanos israelíes en la vacunación a pesar de que la ONU haya recordado que Israel, como potencia ocupante de los territorios palestinos, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la vacuna a los palestinos.



"En lo que respecta a la vacuna, la obligación principal y prioritaria de Israel es para con sus ciudadanos. Pagan impuestos, ¿no? Una vez dicho esto, somos los primeros que tenemos interés, no obligación legal, en que los palestinos consigan la vacuna, que no propaguen la COVID-19", afirmó en declaraciones a la BBC.



En particular, Edelstein se refirió a los Acuerdos de Oslo de 1993 por los que se creó la Autoridad Palestina y ha recordado que dicen "alto y claro que los palestinos tienen que asumir su propia salud".