Coronavirus.- EEUU detecta un nuevo caso de la variante sudafricana del cronavirus

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El estado norteamericanos de de Maryland ha inforamdo este sábado de varios casos de la variante sudafricana del coronavirus, después de que el jueves se informara de otros dos casos en Carolina del Sur.



El gobernador de Marylan, Larry Hogan, ha explicado que "se trata de un adulto que vive en la región metropolitana de Baltimore". "No ha viajado al extranjero, por lo que es probable que haya transmisión comunitaria. Se está haciendo un rastreo para garantizar que cualquier contacto sea identificado rápidamente, puesto en cuarentena y se realice la prueba", ha indicado, citado por la CNN.



En Carolina del Sur se han detectado dos casos en los que lso pacientes no han viajado al extranjero recientemente y tampoco tienen relación entre sí, ha informado el departamento de Sanidad estatal.



El director de Salud Pública de Carolina del Sur, Brannon Traxler, explicó a la prensa que las pruebas se realizaron a principios de enero y que "ya no son contagiosos". "Se tarda un tiempo en hacer la secuenciación", dijo en referencia al tiempo transcurrido.



La variante B.1.351 es más contagiosa que la original y podría ser resistente a los anticuerpos generados por pacientes que ya han superado la COVID-19. Sin embargo se cree que las vacunas siguen siendo eficaces. Hasta ahora se ha identificado en una treintena de países.