Con 275 retratos, el memorial de Perú a sus médicos muertos crece sin parar

Vista de retratos de médicos fallecidos por covid-19, expuestos hoy en el malecón del distrito de Miraflores, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 29 ene (EFE).- Una fila de cerca de 300 retratos, cada uno de ellos de un médico fallecido por covid-19, impacta a los transeúntes que pasean por el malecón de Lima, donde el memorial a los galenos peruanos que han caído víctimas de esta pandemia crece cada día sin que por ahora se vea todavía la luz al final del túnel.

Este tributo ubicado en la fachada del Colegio Médico del Perú (CMP) comenzó a inicios de junio de 2020 con apenas 45 retratos, pero desde entonces no ha dejado de crecer hasta límites insospechados y ya alcanza casi las tres centenas.

La extensa fila de fotos ha aumentado hasta cercar todo el perímetro de la sede del gremio médico peruano, lo que no deja indiferente a los viandantes que pasan por delante y que en muchos casos intentan, sin salir de su asombro, calcular cuántas fotos hay expuestas en este particular memorial.

En promedio, cada dos días el Colegio Médico debe colgar un nuevo retrato de un colega que no pudo vencer al virus, esa es la media de la mortalidad de los médicos peruanos desde que comenzó la emergencia sanitaria el 6 de marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso.

UNA "PESADILLA" MUY REAL

Cada retrato en este memorial está sostenido por un poste con una repisa donde los visitantes pueden colocar flores y velas en honor a cada uno de los médicos que dejaron de existir, y por las noches una lámpara alumbra la fotografía hasta formar un iluminado sendero entre todas las bombillas.

Hasta este viernes ya eran 275 las vidas de médicos que se ha llevado el coronavirus en Perú, según el registro del propio CMP, casi la mitad de ellos en la capital Lima, donde han perecido 129.

El nuevo año no ha cambiado esta tendencia e incluso se ha agudizado con el auge de la segunda ola de contagios en Perú, pues hasta el viernes habían fallecido 19 médicos desde el inicio de enero de 2021.

"Todos quisiéramos creer que esto es una pesadilla, pero lamentablemente no es así. Este virus se está replicando a mayor velocidad, es más agresiva y por ende más letal", advirtió este viernes en un comunicado el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios.

TERCERO EN IBEROAMÉRICA

Con estas cifras, Perú es el tercer país donde más médicos han perdido la vida por la covid-19, solo superado por México (1.151) y Brasil (465), de acuerdo a los mismos datos del Colegio Médico, que también lleva un registro de galenos fallecidos en cada país de Iberoamérica.

Muchos de ellos se infectaron mientras ejercían su profesión en primera línea de combate contra la covid-19 en los colapsados hospitales de la endeble sanidad pública peruana, que nuevamente se ve desbordada en cuanto los contagios han vuelto a repicar en la segunda ola.

Esto se ha visto especialmente en las UCI, donde ya hay casi 1.800 ventiladores mecánicos ocupados por pacientes de covid-19, una cifra récord que sube cada día desde inicios de enero y que está ostensiblemente por encima del pico de 1.500 al que se llegó en la primera ola.

"En ese sentido, pedimos al Gobierno más equipos de protección personal para los médicos y personal de salud, recambio de aire en salas COVID, apoyo con el puente aéreo, un seguro de vida y la pensión vitalicia para los deudos", apuntó Palacios.

ILUSTRES MÉDICOS CONTAGIADOS

Con los hospitales desbordados, los médicos que caen enfermos de covid-19 se vuelven un paciente más, y no siempre es posible encontrarles de inmediato una cama de UCI en caso de que su situación empeore y requiera ventilación asistida.

Durante la primera ola, varios médicos tuvieron que ser trasladados desde remotas regiones del país para ser hospitalizados en Lima en aviones ambulancia a cuenta del propio Colegio Médico.

En total son hasta ahora 12.175 los médicos que han contraído el virus SARS-CoV-2, de los que 45 se encuentran actualmente en estado grave y requieren ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Entre los galenos contagiados está el vicedecano del Colegio Médico, el reputado infectólogo Ciro Maguiña y también el exministro de Salud Óscar Ugarte, que se infectó cuando apoyaba la emergencia en la región amazónica de Loreto, uno de los primeros epicentros de la pandemia en Perú.

PRIMERAS VACUNAS PARA FEBRERO

A nivel general, Perú reporta un acumulado de más de 1,1 millones de casos sintomáticos confirmados de covid-19, de los que más de 40.000 han fallecido, lo que durante varios meses de la primera ola tuvo al país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad.

Sin embargo, los registros de los gobiernos regionales, que cuentan los casos asintomáticos y los sintomáticos con sospecha de coronavirus, elevan la cifra de casos a más de dos millones en todo el país.

Para el 9 de febrero el Gobierno tiene previsto recibir sus primeras vacunas contra la covid-19, un lote que será el primero de los 38 millones de dosis que el Ejecutivo peruano ha concretado adquirir al laboratorio chino Sinopharm.

Fernando Gimeno