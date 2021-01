Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se comen a besos en plena calle

30/01/2021 BÁRBARA MIRJAN Y CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO EN FOTO DE ARCHIVO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Cayetano Martínez de Irujo volvía a montar a caballo públicamente el pasado mes de septiembre y lo hacía en compañía de su pareja, Bárbara Mirjan, quien no se separaba de él ni un solo momento transmitiéndole su apoyo incondicional. En este regreso a la competición hípica, el hijo de la Duquesa de Alba tenía muy buenas sensaciones y le veíamos disfrutar como hacía tiempo.



Como ya decimos, en esas imágenes podíamos ver que lo suyo marcha viento en popa, ya que la pareja compartió muestras de cariño y complicidad durante toda la jornada. Orgullosa, la joven no perdió detalle de lo que su chico hacía en el circuito y con sus miradas derrochaban la complicidad que siempre ha existido.



Hoy, os traemos unas impresionantes imágenes de la pareja comiéndose a besos en plena calle, exactamente en la estación de Atocha. A juzgar por las imágenes, Cayetano y Bárbara están viviendo uno de los momentos más dulces de su relación. Cuatro años después del inicio de su noviazgo, éste está plenamente consolidado y la joven se ha convertido en el gran apoyo del jinete.



La joven acompañaba a la estación de Atocha a Cayetano Martínez de Irujo y a Margaret y se despedían con un fuerte y largo abrazo que terminaba en múltiples besos y muestras de cariño. Incluso le ayudo a colocarse la mochila que debía pesar bastante, ya que al jinete le costaba ponérsela. Unas imágenes que quedarán para el recuerdo debido a la intensidad de su amor porque no es habitual ver al hermano de Eugenia Martínez de Irujo repartir amor en plena calle con tanta efusividad.