Carlos Yorvick: "La actuación es mi mamá y la música es mi papá"

México, 30 ene (EFE).- "La actuación es mi mamá y la música es mi papá", dice en entrevista con Efe el mexicano Carlos Yorvick, quien con el tema "Gotitas de miel" se adentra en la música con un proyecto independiente que añora "lo bueno" de los años sesenta.

"Me encanta la época de los 60 y los 70, sobre todo me gustan los valores que tenían, la parte de cómo el hombre conquistaba a una mujer con una rosa, una cartita, una poesía y la trataba como una princesa", comenta Yorvick, aunque a su vez rechaza el machismo de dicho tiempo.

Su primer sencillo, "Gotitas de miel", es un retorno a ese romanticismo tanto visual como sonoro, y la canción verá la luz el próximo 5 de febrero.

El estreno de dicho tema contará además con el de un videoclip, más parecido a un cortometraje, en donde Yorvick hará una aparición caracterizado como un cantante de la época psicodélica.

"El director tenía una idea más simple para el video por cuestiones de presupuesto, pues yo financié esto con todos mis ahorros, pero quería que fuera algo diferente y me inspiré en Quincy Jones y Michael Jackson cuando empezaron a hacer videos como cortometrajes", recuerda el artista.

Yorvick tuvo la oportunidad de interpretar a Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, quien es considerado uno de los más grandes ídolos de México y Latinoamérica para la serie "Hasta que te conocí" (2016).

Ese proyecto no solo le dio la oportunidad de hacer más visible su talento sino que le dejó grandes enseñanzas de vida que ahora, con su proyecto como solista independiente, se han afianzado en cuanto a la forma en que ve su carrera.

"Todo el escenario del video lo pintamos a mano. Cuando no tienes el capital tienes que darle duro, cuando tienes un sueño hay que darle con todo y derribar las limitaciones. Esa pasión te lleva al éxito y eso lo reafirmé cuando hice a Juan Gabriel, si él quería algo lo buscaba hasta que lo lograba", asegura.

NUEVOS COMIENZOS

Cuando Yorvick decidió adentrarse en la música, una disquera le ofreció un contrato, pero los términos no convencieron al cantante y por ello rechazó la propuesta.

Sin embargo, en el proceso conoció a un productor con el que conectó muy bien en cuanto a gustos musicales, y de ahí surgió la idea de llevar su carrera de forma independiente y sin presiones.

"Tenemos una química muy especial: cumplimos años el mismo día, nos gusta la misma música, hubo una energía importante desde el inicio y así comenzó "Gotitas de miel", nos empezamos a meter en historias, a buscar melodías", cuenta.

Y desde entonces el cantante se siente cómodo con todo lo bueno y lo malo que trae el ser un artista independiente en el sector. Además, no rechaza el formar parte de una disquera trasnacional cuando llegue el momento de hacerlo.

Pero por ahora a Carlos le interesa concentrar su energía en crear una identidad propia y seguir sacando sencillos en donde piensa jugar con diversos sonidos que irán desde baladas a música para bailar.

Esto mostrará las influencias que marcaron al cantante, entre ellos grandes ídolos como Elvis Presley, Frank Sinatra, Michael Jackson, The Beatles, Ray Charles, Luis Miguel y el mismo Juan Gabriel.

Y aunque quiere impulsar su carrera musical y adelanta que viene un nuevo sencillo pronto, no deja de lado la actuación, pues también tiene algunos proyectos en puerta.

"Estuve filmando una película, he estado en proyectos de series que van a salir, enfocado también en realizar los videos musicales y tengo algunos proyectos como actor que están parados por lo de la pandemia", finaliza.