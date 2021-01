Baloncesto/NBA.- Los Wolves de Ricky Rubio no pueden con el líder del Este

27/12/2020 Ricky Rubio lanza a canasta con los Minnesota Timberwolves DEPORTES MINNESOTA TIMBERWOLVES



Los Clippers de Ibaka arrollan a Orlando en la vuelta de Paul George y Kawhi Leonard



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Minnesota Timberwolves ha caído esta madrugada NBA por tercera jornada consecutiva ante el líder de la Conferencia Este, Philadelphia 76ers (118-94), mientras que Los Angeles Clippers de Serge Ibaka se han afianzado en la segunda posición del Oeste tras derrotar a Orlando Magic (116-90).



En el Target Center de Mineápolis, los Wolves se hundieron más en la última plaza del Oeste después de sufrir la exhibición del pívot camerunés Joel Embiid, que aportó 37 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias para sellar el segundo triunfo seguido de los Sixers.



A los locales, aun sin Karl-Anthony Towns y Juancho Hernangómez -que se encuentran aislados por el protocolo de coronavirus-, no les bastaron los 22 tantos de Malik Beasley y los 15 de Anthony Edwards en su primer partido como titular en la NBA. Además, el base Ricky Rubio contribuyó con 4 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes y una recuperación de balón en los 18 minutos que estuvo en la pista saliendo desde el banquillo.



Mientras, los Clippers aprovecharon el regreso de Paul George (26 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y Kawhi Leonard (24+4+3) para deshacerse de Orlando, que solo tuvo un jugador por encima de 10 puntos: Terrence Ross (24).



En sus 23 minutos de participación, el ala-pívot hispano-congoleño Serge Ibaka anotó 13 puntos, capturó 9 rebotes, puso 3 tapones y proporcionó una asistencia.



Por su parte, New Orleans Pelicans, sin la participación del español Willy Hernangómez, dio la campanada al superar al tercer clasificado de la Conferencia Este, Milwaukee Bucks (131-126), al que no le bastó el 'doble-doble' de 38 puntos y 11 rebotes del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo.



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



SERGE IBAKA: 13 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones.



RICKY RUBIO: 4 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes y 1 robo.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: No jugó.



WILLY HERNANGÓMEZ: No jugó.