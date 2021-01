Así jugó el Santos en la final de la Copa Libertadores

Marinho (d) de Santos disputa el balón con Matías Viña de Palmeiras durante la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos hoy, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Mauro Pimentel

Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- Marinho batalló este sábado en solitario, pero se fue en blanco en la final de la Copa Libertadores 2020 que el Santos perdió por 1-0 ante el Palmeiras en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Así jugó el Santos:

JOHN (6): sin un portero titular en la temporada y a pesar de la buena actuación de Joao Paulo en la semifinal, Cuca optó para el decisivo partido por John, quien no tuvo culpa en el gol.

PARÁ (6): el experimentado defensa siempre fue insistente por el andarivel derecho y aportó tanto en su labor defensiva como en la ofensiva del Santos. Estuvo comprometido en el gol del Palmeiras.

LUCAS VERÍSSIMO (7): aunque tuvo que recurrir a faltas y recibió una amonestación, el defensor que ya fue negociado con el Benfica portugués se despidió del Santos con un destacado rendimiento.

LUAN PERES (6): el otro defensa central del Santos le ganó el duelo a Luiz Adriano y fue sólido en el juego aéreo defensivo, una de las fortalezas del Santos que fue vulnerada por el Palmeiras.

FELIPE JONATAN (5): no fue el mejor partido del joven lateral, que tuvo errores en la salida que le pudieron costar caro al Santos y se complicó siempre para frenar las arremetidas de Rony.

ÁLISON (5): tuvo una discreta actuación y aunque fue fiel a su misión de marca, no fue el líder del mediocampo que el Santos esperaba en la final del torneo continental.

DIEGO PITUCA (6): cumplió en marca y tuvo a veces que jugar al límite del reglamento para interrumpir la creación del Palmeiras, pero no participó en la ofensiva como se le vio en la semifinal.

SANDRY (5): sorpresa en la titular del técnico Cuca, el juvenil entró para darle más solidez al mediocampo del Santos y realizar una labor mixta. En el segundo tiempo fue sustituido por Lucas Braga.

YÉFERSON SOTELDO (7): el venezolano siempre llevó peligro con sus remates desde fuera del área e hilvanó la mayoría de las jugadas de ataque para el conjunto del puerto paulista.

KAIO JORGE (5): el promisorio delantero buscó participar siempre de los ataques del Santos, pero fue bien marcado por la defensa del Palmeiras y terminó siendo sustituido al final del partido.

MARINHO (7): el principal referente del Santos en la temporada no fue decisivo como en otros partidos, pero luchó contra la férrea defensa del Palmeiras y estuvo presente en casi todos los ataques.

LUCAS BRAGA (s.c): titular en los anteriores partidos, el atacante fue dejado en el banco de suplentes y cuando ingresó no tuvo el protagonismo de otros encuentros.

WÉLLINGTON (s.c): el espigado y joven zaguero estuvo poco tiempo en el terreno de juego y pasó casi que desapercibido.

MADSON (s.c): con escasos minutos, el lateral derecho tampoco alcanzó a tener participación para ser calificado.